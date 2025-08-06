NONO陳宣裕再被控強制性交　吹哨者小紅老師：終於看到一些曙光

NONO（陳宣裕）因強制性交未遂罪遭判處2年6個月徒刑，日前士林地檢署針對另2案偵結起訴，認為NONO對2名女子涉犯強制性交及強制猥褻罪，因他犯後無悔意，向法院求處重刑，當初的吹哨者「小紅老師」得知消息，開心表示「太棒了」，認為台灣司法可能還有點希望。



小紅老師當時勇敢出面揭發NONO惡行，如今官司終於露出一線曙光，她在臉書發文寫下：

「太棒了！這兩個受害者的案件ㄧ直被轉來轉去，她們真的太委屈了，這兩年的等待，終於看到一些些的曙光。今天檢察官起訴藝人陳宣裕NONO強制猥褻、強制性交兩案，真的很令人振奮！」



藝人NONO陳宣裕（中）遭檢方起訴從重量刑。（聯合報授權使用／資料照片）

【相關圖輯】點圖放大看「NONO遭押入臺北檢察署」及事件懶人包👇👇👇

+ 2

在小紅老師呼籲下，不少受害者紛紛站出來指控NONO，但過程並非盡如人意，如今NONO面臨從重量刑，讓小紅老師不禁感嘆：

「原來台灣司法可能還有點希望，不是大家口中殺人不用關的地方。」



【圖輯】點圖放大看更多直播主「小紅老師」IG照片👇👇👇

+ 16

她也希望大家能更重視性侵害、虐童、家暴、恐怖情人這類的婦幼案件，「這些案件充斥在你我之中，加害者會用各種形式的方式出現，嚴重恐會釀成嚴重悲劇」，最後更喊話：

「我們還沒放棄，後面還有仗要打，我們還會努力！」



【相關圖輯】日綜22歲爆紅小鮮肉竟是色魔 匿藏女廁偷拍私密處 犯罪手法曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

前老闆詹智能遇刺身亡 ELL&s慟曝他暖心一面

樂天女孩參加成人展引討論...琳妲去年就參展 親發聲「沒做任何違法事」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】