NONO陳宣裕再被控強制性交 吹哨者小紅老師：終於看到一些曙光
撰文：聯合新聞網
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NONO（陳宣裕）因強制性交未遂罪遭判處2年6個月徒刑，日前士林地檢署針對另2案偵結起訴，認為NONO對2名女子涉犯強制性交及強制猥褻罪，因他犯後無悔意，向法院求處重刑，當初的吹哨者「小紅老師」得知消息，開心表示「太棒了」，認為台灣司法可能還有點希望。
小紅老師當時勇敢出面揭發NONO惡行，如今官司終於露出一線曙光，她在臉書發文寫下：
「太棒了！這兩個受害者的案件ㄧ直被轉來轉去，她們真的太委屈了，這兩年的等待，終於看到一些些的曙光。今天檢察官起訴藝人陳宣裕NONO強制猥褻、強制性交兩案，真的很令人振奮！」
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在小紅老師呼籲下，不少受害者紛紛站出來指控NONO，但過程並非盡如人意，如今NONO面臨從重量刑，讓小紅老師不禁感嘆：
「原來台灣司法可能還有點希望，不是大家口中殺人不用關的地方。」
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她也希望大家能更重視性侵害、虐童、家暴、恐怖情人這類的婦幼案件，「這些案件充斥在你我之中，加害者會用各種形式的方式出現，嚴重恐會釀成嚴重悲劇」，最後更喊話：
「我們還沒放棄，後面還有仗要打，我們還會努力！」
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