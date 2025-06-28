神級男神疑成尊尼社長接班人　與井之原快彥組雙首長能救STARTO嗎

尊尼事務所因創辦人Johnny喜多川生前的性侵醜聞，之後公司改名「SMILE-UP.」專注處理性侵受者賠償事務，並且另外成立新公司STARTO ENTERTAINMENT社（以下簡稱STARTO社）負責旗下藝人的經紀事務，現任社長福田淳將於6月底卸任，目前公司內部正積極討論接班人選。



據日媒「Friday」報導，雖然業界傳出接班人選為前西日本電視台社長鈴木克明，但未獲官方證實。而木村拓哉也被視為黑馬候補，聲勢逐漸上升。相較之下，目前副社長井之原快彥與SMILE-UP.社長東山紀之卻未見被納入討論，原因各有不同。

木村拓哉被視為STARTO社長黑馬候補人選。（視覺中國）

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據前尊尼相關記者指出，東山紀之雖然在處理補償性加害受害者的事務上做出了實績，卻因與後輩關係疏離、缺乏人望，始終無法獲得內部推薦聲音。而井之原在Johnny's Jr.培育工作深獲肯定，甚至能記住所有後輩名字、展現領袖風範，但他因Johnny's Jr.重組引發粉絲批評，傳出有意淡出經營決策層，並專注演藝活動。目前井之原仍有主持綜藝節目，擁有穩定綜藝表現，業界普遍認為他「留在幕前比較可惜」，但他本人似乎對繼續發展綜藝路線興致濃厚。

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相較之下，木村拓哉近年積極參與公司活動，包括提出復辦跨年演唱會、驚喜現身後輩節目等，被認為具備領導意識與行動力。據悉他與福田社長交情甚篤，也常被視為其重要談話對象。資深媒體人山田美保子分析，木村若願意承擔幕後角色，將是延續「福田體制」（意即由福田淳主導的經營模式）的理想人選。即使他不完全退出幕前，仍可以在兼顧演員工作的同時參與高層經營。

業界也開始浮現「木村與井之原組成雙首長體制」的呼聲。若此構想成真，不僅能整合幕前與幕後資源，更可能為風雨飄搖的STARTO社帶來穩定與改革契機。

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