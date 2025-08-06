46歲元祖級偶像宣佈結婚「未婚妻已懷孕」對女方6歲孩子視如己出

南韓元祖男團傳奇之一「神話」46歲成員李玟雨，日前宣布即將步入婚姻，消息一出讓粉絲驚喜又感動。根據SPOTV新聞6日報道，李玟雨的未婚妻旅居日本的第三代韓國人，目前已經懷孕，堪稱是雙喜臨門。



李玟雨未婚妻是一位單身媽媽，獨自撫養6歲的女兒，李玟雨對沒有血緣的孩子視如己出，更體諒未婚妻這一路的艱辛，成為她堅強的後盾。他是繼Eric、前進（Jun Jin）、Andy之後，神話成員中第4位結婚的成員。

南韓元祖男團傳奇之一「神話」46歲成員李玟雨，日前宣布即將步入婚姻。（視覺中國）

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李玟雨也細心顧及粉絲的感受，他表示：「突然的消息，可能會讓我們的神話創造（神話粉絲名）很驚訝。其實我思考了很久該怎麼傳達這件事，真的很難下筆，但想到若不是由我親口說出這件事，你們從其他地方聽聞可能會更難過和失望，因此還是希望能親自用這封笨拙的信，先跟大家分享。」最後更誠摯表示：

「我最想要得到神話創造的祝福，這份真心希望大家能用溫暖的心來接受。」



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