兒時遭生母拋棄9歲做童工維生　27歲歌手患抑鬱留遺書曾試圖輕生

南韓27歲演歌歌手高振宇（고정우）動人歌聲被譽為「海邊孫子」，看起來光鮮亮麗的外表，其實有一段悲慘身世，他上月28日透過節目公開自己罹患抑鬱症的病史，從小就被生母拋棄，婆婆一手把他拉拔長大，婆婆卻在小學二年級那年半身不遂，他從小就過得艱辛，甚至罹患抑鬱症也已經留下遺書，令歌迷不捨。



27歲歌手高振宇患抑鬱症。（YouTube＠MBN）

27歲歌手高振宇患抑鬱症。（YouTube＠MBN）

高振宇曾經參加多種音樂競賽節目，2024年前進《Mr. Trot 3》打開名度，從小在海邊長大的他，也因此被粉絲封為「最年輕海南」、「海邊孫子」。他28日出演節目，講起自己的悲慘身世，從小就被媽媽拋棄：

「我不記得我生母長怎樣，但我記得她拋下我離去的那天，她搭黃色的士，把我放在婆婆的家門口就逃跑了。」



高振宇從小就活得很艱辛。（YouTube＠MBN）

高振宇從小就活得很艱辛。（YouTube＠MBN）

從小活得很艱辛，大伯把家產敗光，高振宇與婆婆只能住在半廢棄的房子裡，祖孫倆在會漏水的房子裡生活，只是屋漏偏逢連夜雨，他小學二年級時，婆婆在過馬路時被逆向的貨車撞到，幸運撿回一命卻因此半身不遂，當時年僅9歲的他只能開始工作，種蔬菜賣、蒸玉米賣等，靠著微薄的收入養家。

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高振宇小小年紀就過勞，回想起過去的日子，他忍不住哭出來，「我是犯了什麼重罪，才會這樣活著」，曾經試圖輕生、更留下遺書，承認自己現在患有抑鬱症正在服藥治療。高振宇的過去令人不捨，節目內容曝光後，希望他走上花路。

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