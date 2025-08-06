奇情谷｜靠講粗口為濫藥少女「驅鬼」　網民念「我好瘦」減肥成功

奇情谷｜由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持，TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映，每集嘉賓的故事都會震碎各位三觀，對固有認知重新定義，走入一個誇張但真實的世界。



8月5日「奇情嘉賓」請來現代催眠師Tim Sir擔任嘉賓。（官方提供）

8月5日「奇情嘉賓」請來現代催眠師Tim Sir擔任嘉賓。（官方提供）

Tim Sir藉示範講解催眠學原理。（官方提供）

Tim Sir藉示範講解催眠學原理。（官方提供）

Tim Sir藉示範講解催眠學原理。（官方提供）

Tim Sir測試各谷主的催眠敏感度。（官方提供）

8月5日主題為「催眠師」，請來現代催眠師林雲峯（Tim Sir）擔任嘉賓。賴慰玲繼續以嘉賓谷主身份亮相，暫替追蹤女神的曾展望（GM）。Tim Sir講解現代催眠跟傳統催眠分別，後者會根據固定流程，令被催眠者進入潛意識狀態，他解釋︰「點判斷佢入咗狀態就包括不停眨眼、全身放鬆等等，入得越深催眠師畀嘅心理暗示就越有效。現代催眠反而相反，追求淺度催眠狀態，認為更加好，適合應用喺唔同心理模式。」Tim Sir更為各人進行催眠敏感度測試。

Tim Sir測試各谷主的催眠敏感度。（官方提供）

Tim Sir測試各谷主的催眠敏感度。（官方提供）

Tim Sir測試各谷主的催眠敏感度。（官方提供）

Tim Sir測試各谷主的催眠敏感度。（官方提供）

節目中Tim Sir提到一單個案，求助人為事主家姐，她聲稱妹妹「被鬼搞」，Tim Sir解釋︰「我都好好奇點解『撞鬼』會搵我，家姐解釋妹妹有濫藥習慣，唔知真係撞到污糟嘢定係幻覺。」當日當事人由家人及男友陪同到場，非常墟冚。Tim Sir先請走各人，跟當事人獨處交談以建立信任，他說︰「位妹妹開頭對我態度好差，完全無信任度，咁樣係做唔到催眠，所以我哋要用相同『語言』溝通，妹妹鍾意講粗口，就配合佢用粗口傾偈。」之後妹妹講起「撞鬼」的經歷，事件牽涉3隻鬼，其中一隻更聲言要娶自己。當雙方建立信任後便進行催眠，誘導對方進入狀態，他續說︰「催眠中發覺佢需要屋企人注意，又好想成為一名護士，但因為以往經歷，擔心自己做唔到。」接住Tim Sir透過催眠為對方提供正面心理暗示，經過三次治療後妹妹變得正面，報讀護士相關課程，數年後成為註冊護士。

奇情谷｜網民默念「我好瘦」減肥成功

此外，火火在「有料報」環節講到一名女網民尤里爾（Leaha Ureel），她在網上分享靠「潛意識力量」減肥成功過案，影片更獲得到400萬view數而爆紅，他說︰「尤里爾話用『自我催眠』方法，每日同自己講『我好瘦、我好瘦』，點知真係成功減咗18公斤。」有專家解釋是運用心理學上的「視覺化練習」，過程中不斷想像自己已經達標，讓大腦慢慢改變行為模式。Tim Sir從催眠學角度分析，他表示︰「用自我催眠減肥或者實現一啲願望，作用好似喺我哋潛意識植入一啲信念，好似喺泥土種一啲嘢咁，幫助我哋更加有動力，推動自己做想做同應該要做嘅嘢。」

網民尤里爾每日講「我好瘦」成功減去18公斤。（官方提供）