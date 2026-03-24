鍾嘉欣激罕曬與三歲囡囡溫馨合照　母女同款打扮獲讚如神複製

鍾嘉欣自2016年結婚後育有三名子女，並長居加拿大，將生活重心轉向家庭。近日她於社交平台分享與3歲幼女Anika的溫馨合照，母女二人以親子裝及同款髮型亮相，Anika甜美可愛的模樣完美遺傳了母親的優良基因，宛如迷你版的鍾嘉欣，溫馨畫面引發大批網民與圈中好友的熱烈讚賞。



藝人鍾嘉欣自2016年結婚後長居加拿大，將生活重心轉向家庭。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣與老公婚後積極造人，現在一家5口美滿幸福。（IG@chungkayanlinda）

滿載母愛的甜蜜負擔

鍾嘉欣自2016年與脊醫Jeremy步入婚姻後，先後迎來長女梁愛晨、次子梁志誠及幼女梁紫琳（Anika），一家五口目前定居於加拿大，她僅偶爾返港參與演藝工作。3月23日鍾嘉欣在社交平台上傳了多張與幼女Anika的親密合影，並在貼文中幽默地表示，Anika正是導致她手機儲存空間爆滿的主要原因，但這一切對她而言都非常值得，字裏行間流露出對女兒滿滿的寵愛與驕傲。

鍾嘉欣在社交平台上傳了多張與幼女Anika的親密合影，字裏行間流露出對女兒滿滿的寵愛與驕傲。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣表示Anika正是導致她手機儲存空間爆滿的主要原因，但這一切對她而言都非常值得。（IG@chungkayanlinda）

母女兩人不僅穿著相呼應的親子服裝，更梳起完全相同的髮型。（IG@chungkayanlinda）

母女兩人不僅穿著相呼應的親子服裝，更梳起完全相同的髮型。（IG@chungkayanlinda）

迷你版美貌引發網民熱烈迴響

相中母女兩人不僅穿著相呼應的親子服裝，更梳起完全相同的髮型。現年3歲多的Anika依偎在母親身旁，笑起來時雙眼瞇成可愛的腰果形狀，充滿童真。她精緻的五官與氣質完美承襲了鍾嘉欣的高顏值，讓許多人驚嘆根本是母親的縮小版。這組洋溢著幸福與溫馨畫面的照片曝光後，隨即吸引大量粉絲留言稱讚畫面太過可愛，甚至笑稱這是在誘騙大眾生女兒。此外，圈內好友黃翠如亦忍不住在貼文下方留言，讚嘆這對母女的互動極度甜蜜。

現年3歲多的Anika依偎在鍾嘉欣身旁，笑起來時雙眼瞇成可愛的腰果形狀，充滿童真。（IG@chungkayanlinda）

她精緻的五官與氣質完美承襲了鍾嘉欣的高顏值，讓許多人驚嘆根本是鍾嘉欣的縮小版。（IG@chungkayanlinda）

大量粉絲留言稱讚畫面太過可愛，甚至笑稱鍾嘉欣這是在誘騙大眾生女兒。（IG@chungkayanlinda）