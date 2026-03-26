楊愛瑾行山罕有性感除衫曬弗爆身材　高炒自拍上圍若隱若現極吸睛

現年41歲的前Cookies成員楊愛瑾（Miki）在2016年與永安集團太子郭永淳結婚，先後為對方誕下一仔一女，三年抱兩湊成一個「好」字，一家四口幸福美滿。而楊愛瑾婚後亦淡出幕前，過著少奶奶生活，雖然不再活躍幕前，但她對自我管理極為嚴格，凍齡功力驚人。近日，楊愛瑾在社交平台分享了一段行山片，除了展現她少女般的活潑氣息，更罕有大曬健康性感身材，非常吸睛。

楊愛瑾在2016年與永安集團太子郭永淳結婚後，便過著少奶奶的生活。（IG@mikiyeung）

楊愛瑾雖然淡出幕前，但身材一點都沒有走樣，fit到爆。（IG@mikiyeung）

楊愛瑾一家四口幸福美滿。（IG@mikiyeung）

楊愛瑾更打入名媛圈。（IG截圖）

挑戰「千島湖」 巧遇羊群少女心大發

楊愛瑾近年積極經營社交平台，經常拍片分享生活點滴。近日，她相約幾位好姊妹，早上10時準時出發挑戰「千島湖」。雖然山路起伏不斷，但幾位好姊妹全程談笑風生，楊愛瑾坦言行山的樂趣就是：「一齊吹風、一齊笑下。」

楊愛瑾近日以一身運動look，分享行山片。（小紅書@Miki 楊愛瑾）

楊愛瑾與好姊妹一起向「千島湖」出發。（小紅書@Miki 楊愛瑾）

楊愛瑾依然充滿少女感。（小紅書@Miki 楊愛瑾）

途中，楊愛瑾驚喜遇上一群正在草地上低頭吃草的黑羊，即時少女心大發，不禁驚呼：「佢哋好可愛呀！突然覺得自己去咗新西蘭嘅草原咁。」她更興奮地在羊群前合照，非常之享受其中。

楊愛瑾邊行邊影，好開心。（小紅書@Miki 楊愛瑾）

楊愛瑾幻想自己在紐西蘭的草原。（小紅書@Miki 楊愛瑾）

楊愛瑾興奮與羊群合照。（小紅書@Miki 楊愛瑾）

大方曬Bra Top極吸睛

經過大約兩小時的行程，她們成功抵達「千島湖清景台」。站在高處俯瞰美麗湖景，楊愛瑾顯得相當興奮，原本密實的她更把外套脫掉拍照，大方展示內裡的黑色運動 Bra Top。從影片中可見，楊愛瑾身材勻稱緊緻，全身上下零贅肉，纖細腰線加上高炒角度下，事業線若隱若現，性感指數爆表。而下半身的緊身瑜伽褲，更將其筆直的美腿線條表露無遺，完全看不出已是兩孩之母。

經過大約兩小時的行程，楊愛瑾成功抵達「千島湖清景台」。（小紅書@Miki 楊愛瑾）

楊愛瑾身材均稱，一點都不像生過兩個小朋友。（小紅書@Miki 楊愛瑾）

凍齡狀態驚艷網民

除了身材Fit爆，楊愛瑾的凍齡狀態也成為焦點。以淡妝示人的她，即使在近距離拍攝下，皮膚依然緊緻無瑕，相比當年的女團時期，現在的她更添一份成熟的女人味。難怪網民留言驚嘆：「靚到妳嘩！」激讚她整個狀態一點都不像生完兩個小朋友，果然是索媽。

身材若隱若現好性感。（小紅書@Miki 楊愛瑾）

狀態好到爆。（小紅書@Miki 楊愛瑾）