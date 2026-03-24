游嘉欣健身房大跳熱舞獲讚弗到似AI　樣貌遭質疑過分醫美高EQ回應

現年26歲的游嘉欣近年獲TVB力捧，憑清純形象成功入屋，在剛播畢的《非常檢控觀》中，她與吳偉豪組成CP，更贏得不少觀眾緣。除了戲劇發展外，游嘉欣最近也參加了《魔音女團》，雖然歌喉「一言難盡」，但仍被視為熱門人選。可惜在日前（23日）公布16名練習生的名單中，游嘉欣與另一大熱郭柏妍雙雙落選，令大批網民大跌眼鏡，甚至揚言要「罷睇」抗議。

游嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，成為「最具潛質新人」五位得獎者之一。（IG@kayan_yau）

游嘉欣罕有泳裝示人。（IG@kayan_yau）

游嘉欣坐上新聞主播台，似模似樣。（IG@kayan_yau）

游嘉欣最近參加了《魔音女團》，可惜未能晉級16強。(魔音女團影片截圖)

大跳網紅舞曬Fit爆Body

面對落選，游嘉欣似乎心情未受影響，她晚上在社交平台po片派福利，疑以行動安慰粉絲，並寫道：「等到無人嘅一刻，決定每日照鏡都要讚美下自己，因為自信的女生最棒了」。片中游嘉欣身穿一件米白色貼身露腰背心，配上黑色運動短褲，在健身房內挑戰熱門網紅舞，見她一臉自信地對著鏡頭展示手臂肌肉線條，期間狂扭纖細蛇腰，緊緻腹肌若隱若現，加上一對「蜜大腿」，吸睛度爆燈！可見勤做Gym的游嘉欣，不但成功減走Baby Fat，全身線條變得更為突出。

雖然落選《魔音女團》16強，但游嘉欣心情似乎沒受太大影響。（IG@kayan_yau）

游嘉欣狂扭纖細蛇腰，腹肌若隱若現，加上一對「蜜大腿」，非常吸睛。（IG@kayan_yau）

回應「醫美」質疑顯高EQ

影片引來圈中好友紛紛留言，陳懿德大讚：「我都要讚！好正」；陳嘉慧亦忍不住直呼：「小蠻腰啊」。不少網民亦留言盛讚其Perfect Body：「果然瘦的女仔最好命！最有自信」、「好瘦～～好靚～～～」、「越來越漂亮」。由於外型Fit爆，加上外貌愈見精緻，有網民質疑「真係勁似AI」，游嘉欣幽默回覆：「我就當係讚美啦」；有酸民追擊她：「過分醫美」，游嘉欣大方回覆：「呢個程度未到醫美發力」，盡現高EQ一面。

挑戰網紅舞。（IG@kayan_yau）

笑容甜美。（IG@kayan_yau）

網民憂「瘦到胸都細埋」

有網民則「錯重點」，坦白表示原本喜歡游嘉欣是因為有身材，現在瘦身連上圍也瘦了：「怎麼感覺瘦到胸也小了」。對此，游嘉欣害羞回覆：「有啲咁嘅事？身形美感，最緊要比例。試吓鍾意吓我其他亮點」，她透露現時每次做Gym做約一小時，一星期去一至兩次，再加其他運動，有時候可能打網球，或者行樓梯機。網民讚厲害：「不怪的你保養的那麽好！」

身材好到被讚似AI。（IG@kayan_yau）

有網民卻錯重點，指游嘉欣減肥連胸部都變小了。（IG@kayan_yau）

豁達面對落選：突破咗唱歌心理關口

此外，對於未能晉身《魔音女團》16強，有粉絲留言安慰：「游游沒進到魔音女團其中哪16位實習生的名單，心情還好嗎？ 別哭哭！你跳的好好看， 你的ootd for everyday 好好看」。游嘉欣表現豁達：：「沒事，突破了不敢唱歌的心理關口。」並配上火焰表情符號，顯示雖然比賽止步，但已戰勝自我，心情似乎完全不受影響。

游嘉欣原來都跳得兩下。（IG@kayan_yau）