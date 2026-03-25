黃翠如甜蜜賀丈夫49歲生日　蕭正楠抱BB擺甫士卻慘遭老婆打醒

蕭正楠與妻子黃翠如的愛子「蕭哈哈」早前迎來生日，而3月23日適逢蕭正楠49歲壽辰，一家人接連慶祝，洋溢著幸福溫馨的氣氛。黃翠如在社交平台發布甜蜜合照與逗趣影片為丈夫慶生，更幽默地將丈夫與兒子並稱為「兩個小朋友」；而蕭正楠亦感性發文回禮，許下冀盼一家人幸福快樂的生日願望，夫妻二人的甜蜜互動羨煞旁人。



日前黃翠如蕭正楠為囝囝慶祝1歲生日，親自佈置豪宅搞小型生日會。（IG@edwinsiu）

黃翠如蕭正楠一家三口十分幸福！（IG@wongtsuiyu）

蕭正楠迎49歲壽辰 黃翠如發文慶生展現甜蜜

蕭正楠與黃翠如日前才剛為愛子「蕭哈哈」於家中舉辦溫馨的小型生日派對，23日隨即迎來蕭正楠的49歲生日。黃翠如在社交平台上傳了多張合照與文章為丈夫慶祝，她幽默地笑言兩個「兒子」一同生日，呼籲大家切勿偏心。

蕭正楠就收到一份靚靚的燒豬作為生日禮物。（IG@edwinsiu）

在貼文中，黃翠如以「滿是傻氣的壽星」來稱呼丈夫，並送上誠摯的祝福。（IG@wongtsuiyu）

在貼文中，黃翠如以「滿是傻氣的壽星」來稱呼丈夫，並送上誠摯的祝福，期望他能繼續與兒子一同快樂地保持這份純真，成為彼此最好的朋友，更承諾會永遠疼愛這「兩個小朋友」。其中一張公開的照片中，黃翠如從後緊緊擁抱著蕭正楠，畫面充滿甜蜜與溫馨。

黃翠如從後緊緊擁抱著蕭正楠，畫面充滿甜蜜與溫馨。（IG@wongtsuiyu）

孭愛子擺姿勢鬧笑話 盡顯慈父傻氣一面

除了溫馨的合照，黃翠如亦分享了一段逗趣的影片。片段中，蕭正楠將兒子孭在胸前，閉起雙眼並不斷唸著正在思念兒子，企圖擺出深思的表情。

蕭正楠將兒子孭在胸前，閉起雙眼並不斷唸著正在思念兒子，企圖擺出深思的表情。（IG@wongtsuiyu）

然而，這個舉動隨即被妻子出手拍打打斷。蕭正楠一臉茫然地反問妻子是否正在擺姿勢拍攝，過程中更不慎弄掉了兒子頭上的帽子，笨拙又可愛的舉動完全印證了黃翠如所指的「傻氣滿滿」，盡顯其慈父的真實一面。

然而這個舉動隨即被黃翠如出手拍打打斷。（IG@wongtsuiyu）

感恩親友送上祝福 許下天下無雙幸福願望

面對各界的祝賀，蕭正楠亦在社交平台上傳了一段影片作為回禮。該影片由他與兒子每個月慶祝出生月份的片段剪輯而成，極具紀念價值。他留言對家人與朋友的祝福表達謝意，感激大家無需他特意提醒便牢記其生日，讓他免卻了不少尷尬時刻。談及今年的生日願望，他坦言所求十分簡單，只期盼身邊這兩個「天下無雙」的摯愛，能夠與他生生世世保持這份幸福與快樂。