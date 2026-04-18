明珠奇譚．短劇｜盜墓神作《鬼吹燈》授權改編　棄AI全用實景拍攝

之所以注意到《明珠奇譚》，還是因為天下霸唱為這部劇寫了題詞，發布在劇集官微上。在此之前，這部劇的彈幕中一直有觀眾質疑它抄襲《鬼吹燈》，如今原著作者現身說法，算是澄清了誤解。事實上，如果觀眾追劇時沒有跳過片頭的話，就會看到文學顧問的署名是張牧野，也就是天下霸唱的真實姓名。



《明珠奇譚》是鬼吹燈正版改編的產物，講述了由一雙繡花鞋引發的尋寶冒險。該劇2019年殺青後積壓多年，因版權到期，角色進行了更名換姓，並以橫屏短劇的形式與觀眾見面。劇情涵蓋《龍嶺迷窟》《雲南蟲谷》《崑崙神宮》三部小說，每集18分鐘左右。那麼這部由天下霸唱擔任文學顧問的短劇版《鬼吹燈》，靠譜嗎？今天獨舌短劇就來測評一下。

《明珠奇譚》是鬼吹燈正版改編的產物，講述了由一雙繡花鞋引發的尋寶冒險。（微博＠明珠奇譚官微）

陣容可圈可點，熱度仍待提升

先看熱度。得益於盜墓題材的獵奇屬性和觀眾基礎，兩季《明珠奇譚》先後成為貓眼短劇熱度榜日冠，根據貓眼專業版統計，第一季的騰訊視頻站內最高熱度為18251，第二季是16640。在騰訊視頻站內的短劇熱播榜上，兩季劇集分列第三和第四名。

再看陣容。放在橫屏短劇領域，《明珠奇譚》的陣容相當出色。男主是《蓮花樓》中笛飛聲的飾演者肖順堯，女主是《軍師聯盟》裏甄宓的飾演者張芷溪，還有李藝彤等演員加盟，這個陣容有吸引觀眾看下去的衝動。

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按照和原著的人物對照關係，陳友熙（肖順堯 飾）就是胡八一，何姝彤（張芷溪 飾）就是雪莉楊，加上名為李克（信鵬 飾），實際上一眼就能識別出來的胖子，以及亦正亦邪的白玲玲（李藝彤 飾），構成了勇闖古墓，打怪升級的四位主力。

劇中的靈霄珠是劇名的來源，同樣也是《鬼吹燈》裏的雮塵珠。原著裏的鷹爪、羅盤、金剛傘也都有所體現，外加各種機關、怪獸，該有的元素都配齊了。

主角團裏幾位角色的扮相比較考究。從原著的視角出發，肖順堯比較貼合胡八一軍人出身的氣質，張芷溪飾演的雪莉楊和信鵬版的胖子也有可取之處。

在吸引觀眾方面，《明珠奇譚》很有潛力，只是目前主力觀眾仍是演員粉絲和部分原著書迷，很多觀眾並不清楚這部劇和《鬼吹燈》之間的關係，熱度仍有提升空間。

肖順堯比較貼合胡八一軍人出身的氣質。（微博＠明珠奇譚官微）

實拍是亮點 敘事有硬傷

兩季追下來，也許是接受了劇情設定的緣故，第二季給人的觀感比第一季要強，沒有出現穿高跟鞋進古墓的雷點，反而在緊張中還帶着些許幽默。

按原著脈絡，陳友熙和何姝彤之間的情感算是「官配」，然而很多觀眾卻嗑起了陳友熙和白玲玲這對CP，兩人之間的對手戲更有張力。白玲玲這類能打又迷人的亦正亦邪角色，更容易獲得觀眾的喜愛。

劇中女性角色何姝彤和白玲玲。（微博＠明珠奇譚官微）

實景拍攝是這部劇的一大亮點。對於盜墓題材的作品來說，跟着主角團東奔西走，飽覽各地壯麗的自然風光是不可或缺的一部分。限於成本，很多同類作品都用綠幕摳圖來解決，如今更是有了AI技術進行輔助創作，像《明珠奇譚》這樣選擇實拍的作品，如今已經不多見了。

實景拍攝是《明珠奇譚》的一大亮點。（《明珠奇譚》短劇截圖）

在AI技術已經深深影響影視行業的當下，實拍的作品確實能為觀眾帶來不一樣的感受，再一次印證了真山真水的魅力很難被取代。劇中出現的雲南雨林、元謀土林……各式各樣的美景，既為故事的發展增添了氛圍感，也對觀眾的眼睛非常友好。遺憾的是，一部作品從長劇變成橫屏短劇，會不可避免地出現磨損，甚至由於重新配音，部分場景還存在台詞聲音忽大忽小的情況。

劇中出現的雲南雨林、元謀土林……各式各樣的美景，既為故事的發展增添了氛圍感，也對觀眾的眼睛非常友好。（《明珠奇譚》短劇截圖）

由於該劇原本是按長劇規格打造，在後期剪輯成短劇的過程中，必然存在取捨問題，這就導致劇情方面剪輯的流暢度不夠絲滑，時長限制了敘事的完整性。比如主角團之外，和他們一起進入墓穴的還有一批以黃龍為首的僱傭兵，他們的行為就缺乏合理性。僱傭軍裝備先進，看起來很不好惹。可是在墓裏探索的過程中，這些僱傭兵並沒有展現應有的專業素養，反而因為一連串的低級失誤讓所有下斗的人陷入危機，特別是黃龍的大驚小怪，令人反感。

總體而言，作為短劇版的《鬼吹燈》，《明珠奇譚》可以嚐鮮，只是不夠解渴。

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