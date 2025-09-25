馬田史高西斯第七度合作里安納度　改編懸疑小說場景似足《閃靈》

荷里活電影《一戰再戰》（One Battle After Another）即將於香港上映，電影由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、辛潘（Sean Penn）等主演，被外媒評論為2025年最佳電影作品之一，備受外界期待。早前，與里安納度合作多部電影的大師級導演馬田史高西斯（Martin Scorsese），被發現出席《一戰再戰》首映禮支持，原來二人正在籌備一部新戲，更會有珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）一同演出！

馬田史高西斯宣布將會開拍新戲。（《花月殺手》電影花絮照）

馬田史高西斯將會開拍《What Happens at Night》，由里安納度狄卡比奧飾演男主角。（視覺中國）

現年82歲的偉大導演馬田史高西斯，日前落實開拍新作《What Happens at Night》，繼前作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）後再次與里安納度狄卡比奧合作，改編Peter Cameron的同名暢銷懸疑小說作品，促成二人生涯第七度合作。

馬田史高西斯與里安納度迪卡比奧促成第七次合作。（《花月殺手》電影花絮照）

《What Happens at Night》小說劇情講述，一對美國夫婦到歐洲冰天雪地的國家小鎮收養嬰兒，然而太太因為身患癌症而在旅途中變得虛弱，丈夫便決定入住一間神秘的豪華酒店，讓太太養好病再進行收養手續。然而，夫妻入住酒店後，發覺酒店非常詭異，不但酒吧永遠不會收鋪，酒店大堂亦聚集眾多神秘人物，夫婦在入住後關係更因此亮起紅燈！《What Happens at Night》劇情發生在酒店之中，發生連串怪事，令不少觀眾聯想到史提芬京（Stephen King）筆下的《閃靈》，因此倍加期待！

《閃靈》為經典驚慄懸疑電影，出自史提芬京筆下、由寇比力克執導。（網上圖片）

《What Happens at Night》的小說場景發生在酒店之中，似足《閃靈》一樣！（《閃靈》電影截圖）

82歲的馬田史高西斯拍戲有心有力，原本早已鎖定珍妮花羅倫絲在法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）的傳記電影裡飾演女主角Ava Gardner，現在更急不及待提早合作新戲，看似乎非常看好珍妮花羅倫絲的表現！