真人短劇還是不是一門值得長期投入的生意？在AI技術快速滲透短劇行業的當下，這是全行業都在思考的問題。比起部分從業者的猶豫，市場的反饋更為直觀。近期由紅果創服孵化的真人短劇《紅糖薑汁》，開播首日紅果熱度值破億，充分證明了觀眾對這部劇的認可和喜愛。



平台還通過一周好劇的策劃，帶給觀眾更多優質的真人短劇作品。新近誕生的破圈爆款，加上平台真金白銀的持續投入，說明真人短劇不僅沒有式微，反而在精品化、規範化的道路上越走越穩，逐漸走上一條具備長期價值的確定性之路。

3月17日，《紅糖薑汁》達成紅果觀看量破10億，熱度值破1億。（微博＠紅果短劇APP）

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《紅糖薑汁》破圈，印證真人短劇的魅力

3月13日上線的《紅糖薑汁》，開播首日站內熱度值便直接破億，一舉拿下開年真人短劇的開門紅。這部劇出圈的邏輯，正可以凸顯真人短劇的核心競爭力。

《紅糖薑汁》集結了爆款演員余茵、王凱沐，攜手《好一個乖乖女》的金牌導演翟詩帆，講述了女主姜枝（余茵 飾）在錯付真心、看清「白月光」的真面目後，逐漸清醒自洽、學會愛己，最終與男主謝遲（王凱沐 飾）收穫圓滿愛情的成長故事。

這部劇的重點落在了女性在情感裏的掙扎與成長。姜枝遭遇的委屈與不甘、清醒後的釋然，都讓觀眾產生了強烈共情，這正是建立在真人演員的細膩演繹之上。那些欲言又止的神態、飽含情緒的嘆息，既有温度又不失層次感，讓觀眾能感受到角色的成長弧光，獲得情緒的慰藉。

在演員的表演之外，作品上線後創作者與觀眾的雙向互動，更是牢牢抓住了觀眾的心。《紅糖薑汁》播出後，劇集主演空降評論區，以真實鮮活的狀態陪觀眾即時追劇，零距離解讀角色心聲、回應劇情看點；導演翟詩帆也現身劇評區，和觀眾真誠交流創作思路，從角色塑造、情節構思到幕後拍攝細節，毫無保留地分享劇集背後的故事。

這種有陪伴、有回應的「活人感」追劇體驗，正是真人短劇最核心的魅力所在。AI可以生成數字人的表演畫面，可以批量產出標準化的內容，但卻無法建立起人與人之間那種真誠的情感連接，那些基於真實生命體驗傳遞的情緒共鳴，具備不可替代的價值。

剛剛收官的2026年春節檔，就是真人短劇市場活力的最好證明。紅果2026春節檔的站內觀看量達336.1億，#2026果子春節檔 話題全網播放量21.3億，站外品牌總曝光72.3億。檔期內高熱內容持續輸出，檔期外爆款作品接連湧現，真人短劇的這種穩定性始終如一。

判斷一條賽道有沒有生命力，最直接的標尺永遠是市場和用戶。春節檔的播放數據和近期破圈的爆款作品，都在印證真人短劇的魅力，也說明用戶對優質真人內容的需求始終旺盛。

平台為真人短劇的發展築基

真人短劇發展到今天，是平台長期深耕內容生態、完善扶持體系的必然結果。所以真人短劇有沒有發展潛力，平台政策是重要的風向標。近日，紅果短劇總編輯樂力宣佈今年紅果將對內容加大投入力度，這種真金白銀的投入加碼，正是平台深耕真人賽道最堅定的表態。

充足的資金保障，有助於平台內容的品質升級，同時也呼應了此前平台推出的「果燃計劃」「萬象計劃」等專項扶持政策，對於題材創新、精品內容打造與短劇IP化生態建設，都有巨大的推動力。

平台在內容領域的兼收幷蓄，進一步激發了創作者的活力。截至目前，站內累計已入駐1948個短劇廠牌、134位編劇、997位導演，以及超過1.7萬名演員。

平台通過這些優勢資源，引導推動了主演、導演空降評論區互動常態化。這一類運營動作，充分強化了真人短劇的互動優勢，有效延長了劇集的生命周期，讓優質內容的傳播價值與商業價值實現最大化。

精細化的運營矩陣，讓優質內容實現了價值最大化。在日常運營中，紅果推出了「一周好劇」的固定欄目，每周五上線，以聚合頁的形式集中推薦當周優質新劇，為上新內容穩定引流。在重要時間節點，平台還會推出特別活動。比如今年在白色情人節當天策劃了「在紅果 見證愛」活動，引導用戶登錄紅果，觀看《紅糖薑汁》等上新短劇。這一套組合拳，大大提高了用戶黏性，像《曼陀羅》上線前便在紅果斬獲200萬+的預約量。除此之外，像《那年冬至》《黃雀風》《許你萬丈光芒好》等多部優質待播真人劇集，同樣引發觀眾期待。這些規範化的機制建設，有效為行業發展保駕護航，推動了真人短劇走向良性發展，為賽道的長期增長奠定了制度基礎。

真人短劇的長期確定性，已經清晰可見

從微觀的爆款頻出到宏觀的生態建設，真人短劇都展現出穩固的發展確定性。

首先，觀眾對「活人感」的渴求是行業發展的底層邏輯。AI可以做到內容的填充，但是做不到情感的慰藉，特別是主創和觀眾雙向奔赴的情感連接，是任何技術都無法完全替代的。觀眾對情感共鳴、沉浸式內容的長期需求，決定了真人短劇擁有廣闊的發展空間。

其次，不斷完善的產業生態與行業規範，為真人短劇提供了制度保障。平台正在用持續的投入和完善的扶持體系，推動行業徹底告別短期邏輯，轉向精品化的發展路徑。我們注意到，抖音集團短劇版權中心自去年成立以來，推出了多項支持真人短劇發展、拓展短劇題材、支持短劇機構發展的激勵政策。當創作者能獲得穩定的創作扶持、可預期的商業回報，整個行業的注意力自然會回歸內容本身。從業者與其糾結於坊間的傳言，不如專注於作品內容的打磨。

最後，真人短劇的成長空間遠未觸頂，行業仍然潛力十足。短短數年，真人短劇從野蠻生長走向精品化製作，大量IP和系列化的內容已經走上開發的正軌。相關數據顯示，在紅果微短劇內容生態中，佔據穩定時長份額的核心高熱題材，已從19個擴充至36個。這充分說明了無論是內容品質還是創作邊界，真人短劇行業都還有極大的潛力可挖。

在釐清行業長期確定性的同時，我們還必須達成另一個共識：技術是賦能而非顛覆，AI終將成為真人短劇發展的助力。對於真人短劇而言，AI的核心價值不是取代演員和真人創作，而是輔助提升劇本創作、後期製作的效率，降低創作門檻，讓創作者能把更多的精力放在情感打磨、內容深耕上。

隨着平台生態的持續完善、行業規範化程度的日益加深、創作者能力的不斷提升，真人短劇必將釋放出更加強大的生命力，在內容產業的版圖中，邁出更長遠、更穩健的步伐。

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