現年34歲的TVB小花阮嘉敏（Mandy）近年積極開拓演藝路，日前她北上拍攝微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》，首次做女主角。該劇上架後網上瀏覽量已迅速突破3,000萬人次，成功在內地市場闖出名堂。



阮嘉敏北上拍攝微短劇，首次做女主角。（ig@mandyyuen）

港姐出身捱足十年

阮嘉敏於2016年參選港姐並晉身十強，隨後簽約加入TVB，入行至今已10年。入行後曾擔任《東張西望》主持，因身材出眾獲網民關注。早年沒有再主持《東張西望》後轉往劇組， 她曾參與《新聞女王》、《非常檢控觀》等多部劇集，可惜大多飾演小角色。今次北上發展終於成功由路人甲晉身為女主角。

阮嘉敏參選《2016年度香港小姐競選》，卻只躋身十強，落選後便加入無綫電視，並在《東張西望》擔任外景主持！ （IG/@mandyyuen）

阮嘉敏大多飾演小角色。（截圖）

北上拍短劇做女一

對於北上拍短劇阮嘉敏表示十分興奮，她回覆傳媒時透：「我的第一套短劇，當幾個月前知道可以有機會去西安拍短劇，身邊人比我更加興奮😆因為我家中偉大的母親同身邊啲朋友都瘋狂熱愛追短劇。」提到在西安拍劇，阮嘉敏坦言雖然辛苦但獲益良多，由於短劇節奏極快，對演技是一大考驗。她憶述拍攝點滴時直言：「情緒要來就來，是很好的體驗。」她更提到與內地劇組相處愉快，對手更經常請飲珍珠奶茶，令她倍感溫暖。

阮嘉敏演技好好。（《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》 截圖）

阮嘉敏扮肥妹。（《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》 截圖）

曾動用10年積蓄做生意

阮嘉敏曾接受《香港01》訪問，透露自己曾將累積10年的積蓄全部投入生意，卻一度面臨嚴重虧損，險些賠光所有資產。回想當時的冒險舉動，她坦言：「當年我用晒咁多年，由自己做model開始，10年間儲落嘅錢去搞生意，嗰時剩返兩個月生活費畀自己。我都唔明何來嘅勇氣。」

阮嘉敏北上拍劇嘆TVB好舒服。（林迅景 攝）

阮嘉敏。（葉志明攝）

阮嘉敏散發女人味。（ig@mandyyuen）