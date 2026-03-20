內地AI演員爆「融臉」爭議　網轟影視圈自毁前程　律師警告涉侵權

曾推出《安家》、《穿越火線》等熱門劇集的耀客傳媒，於3月18日下午在官方微博高調宣布，旗下新增兩名簽約「AI數字藝人」，分別為「秦凌岳」與「林汐顏」 。



在釋出的影片中，這兩位五官精緻、輪廓分明的AI演員不僅流暢地自我介紹，還同步開通了小紅書、抖音等社交平台帳號，甚至預告將主演由AIGC技術製作的60集短劇《秦嶺青銅詭事錄》，引發大陸網友譁然！

「林汐顏」。耀客傳媒於3月18日下午在官方微博高調宣布，旗下新增兩名簽約「AI數字藝人」，分別為「秦凌岳」與「林汐顏」 。（微博@耀客傳媒）

外貌遭質疑「融臉」明星 撞臉翟子路、趙今麥引熱議

消息一出，許多大陸網友發現，這兩張號稱「完美」的AI臉龐，辨識度卻出奇地高。男性AI演員「秦凌岳」被指眉眼、笑容乃至臉部細節都與新生代男星翟子路高度相似，宛如「復制貼上」 。而女性AI演員「林汐顏」更是被網友戲稱為「人山人海」臉，認為她融合了趙今麥的靈氣、張子楓的清冷輪廓以及梁潔的五官特徵。

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網友掀抵制聲浪 怒批影視圈「自毀前程」

面對這種「融臉」操作，網友們並不買帳，甚至發起自發性的抵制行動。在相關貼文的評論區，充滿了「這個世界終於癲成我無法想像的樣子」、「一看太假了，影視行業自己把自己先給作死了」等負面聲浪 。

「秦凌岳」與翟子路比對。（微博@耀客傳媒，Instagram@zhaizilu0325）

許多網友直言，看著這些AI演員會產生「恐怖谷效應」，感到詭異與不適 。更有大批網友直接標記（Tag）了趙今麥工作室及相關演員的社交平台帳號，呼籲真人演員出面維護自身合法權益，反對這種疑似未經授權就盜用明星面部特徵進行商業營利的行為。

律師警告恐侵權 平台也難逃責任

針對「撞臉」爭議，北京錦路安生律師事務所合夥人公越律師在接受《北京日報》採訪時表示，若AI生成的形象足以使一般公眾識別出是何人，即已滿足構成侵犯肖像權的核心標準。內容製作者、傳播者乃至未及時審核下架的平台，都可能需要承擔連帶法律責任。

截至目前，耀客傳媒尚未對外貌抄襲及侵權的質疑作出正式回應，而被「融臉」的翟子路、趙今麥等方也暫未表態。

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