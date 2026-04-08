小鬼離世6年峮峮傳戀情　21歲男星李秉諭直闖香閨　經理人急發聲

中信啦啦隊女神峮峮（吳函峮）6年前勇敢認愛小鬼（黃鴻升），可惜摯愛驟逝，之後峮峮再也沒有傳出任何戀情。



但據「CTWANT」報導，近來峮峮身邊多了一位護花使者，還可以出入她的香閨，就是年僅21歲的AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸），對於兩人的關係，峮峮的經理人也回應了。

峮峮（IG@qun_04）

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周刊拍到李秉諭溫馨接送峮峮，並出入對方住處，李秉諭還刻意換車企圖掩人耳目，開車時還不忘戴口罩和帽子遮掩，小心翼翼的程度超乎尋常，而峮峮會幫李秉諭的發文按讚，甚至被發現兩人穿同款情侶上衣。李秉諭自選秀節目「原子少年」出道後，以男團AcQUA源少年身分活動，目前是臺北市立大學運動藝術學系學士班的學生，外型陽光帥氣，擁有不少死忠粉絲，和峮峮外型頗為登對。

「貢丸」李秉諭（Instagram@gog.wan_lee）

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對於李秉諭被拍到接送峮峮，峮峮經理人乖姐回應：

幾個月前峮峮就頻繁說，家裡樓下有人跟著 ，其實對女藝人來說，真的會很擔心！貢丸就是很熱心的後輩，峮峮近期有在排舞，貢丸會協助她，峮峮家裡住的遠，車子不常開也賣了，近來身體狀況不佳，幾個好朋友會載她去買東西、吃飯、看醫生，她都會跟我說！就很正常的交友關係！

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