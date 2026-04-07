58歲美魔女談詩玲夫被騙欠千萬　她拒離婚共患難：老公是為家冒險

保養得宜的談詩玲享有美魔女之名，近來推出新專輯《神鵰俠侶》，正如同跟老公的刻骨銘心故事。



兩人去年升格當老爺奶奶，一家人生活美滿，然而結婚初期因投資失利，欠下上億（台幣，下同，1億台幣約2452萬港元）巨債，她陪著老公打拚還債，從未想過離婚，她說：

老公又不是故意的，他很努力要讓家庭生活變更好，才會去冒險。

談詩玲（Instagram@a0935886886）

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她說結婚後的第6年，老公經朋友牽線介紹，投資房地產以及商場，自己也有參與討論過程，「來談生意的人都很正派，誰知道人性如此惡劣」。除了遇到一屋兩賣的狀況，商場的招商狀況也慘不忍睹，隨後對方搞消失，如同人間蒸發，她無奈說：「對照現在，我們其實就是遇到詐騙集團。」

面對血本無歸的驟變生活，談詩玲跟老公知道投資有賺有賠，自認遇人不淑，咬牙和股東們平分債務，後來抓到其中一名凶手，對方雙手一攤表明無力還債，讓他們很是無奈。談詩玲稱人有三苦「沒錢的苦、感情的苦、身體的苦」，負債期間是夫婦最苦的時候，但她也感激地說：

還好老天爺給我們一條路，可以東山再起。

她的老公現為酒店大亨，夫婦給予彼此完全信任，談到最幸福的時刻，她說：「很自由自在，經濟穩定，老公很放心地讓我去做自己想做的事情，從不干涉。」歷經風雨之後，她認為身體健康、務實過活最重要，那會堅持唱下去嗎？她笑說：

能唱多久就唱多久，順其自然。

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