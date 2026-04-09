山口達也爆患罕見絕症　多次飲酒致腿骨發黑壞死　曾犯猥褻、酒駕

日本男星山口達也過去曾隸屬於男團TOKIO，2018年卻爆出酒後在家中猥褻女高中生、2020年還酒駕，多次喝酒出事讓他星路全毀，現在則到處演講分享戒酒心得。



然而酒精毀掉的不只是演藝事業，甚至還有身體，這陣子日媒報導指出山口達也罹患10萬人當中只有2到3人才會罹患的罕病「大腿骨頭壞死症」，讓許多網友唏噓不已。

山口達也（X@yamaguchi_inc）

山口達也是TOKIO成員，過去就因喝酒犯下強制猥褻、酒駕等罪行：

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演講坦承酒精中毒 發誓這輩子滴酒不沾

實際上山口達也去（2025）年11月中在長崎縣的演講中，就透露自己罹患大腿骨頭壞死症，近日則因日媒製作專題報導，拿他出來當例子而再引發話題。山口達也當時主題為「從零開始再出發」，提到自己因喝酒鬧事而跌到谷底，為此他只能先坦承自己確實酒精中毒，也已經5年沒有碰酒，但並非已經成功戒酒，只能靠「這輩子滴酒不沾」的意志來克服。

只是演講中山口達也還提到：

雖然是因為喝酒造成的而讓我很羞愧，但我右腳罹患了大腿骨頭壞死。大腿骨的骨頭已經開始壞死。現在還能正常生活，但要是之後開始痛下去，就得要換上人工關節。這種病無法治癒。我在照X光時股投已經發黑，也被告知是指定罕病。

斷片買酒只穿著內褲 盼藉由演講助他人

山口達也稱自己酒精中毒最嚴重的時候還會斷片，根本不記得自己只穿著內褲就跑去400公尺外的超商買酒，醒來就見到房間裡滿是摺好擺放整齊的燒酒紙盒。他希望能藉由演講幫助別人，並承諾會持續戒酒、改變人生。這段內容讓不少網友震驚，但也為他加油打氣，希望山口達也的病況也能讓更多人正視酒精中毒也是一種急需正規治療的心理疾病。

實際上不僅山口達也，演出《醫龍》系列的日劇男神坂口憲二2018年同樣宣布罹患「特發性大腿骨頭壞死症」，為了專心治療而暫停演藝活動，歌手堀千惠美2018年對外宣布其實2015年就罹患同樣的疾病。諧星「千原弟」2020年左右腳部出現不適症狀，也是罹患特發性大腿骨頭壞死症，並在2022年接受人工髖關節手術。演藝圈生活壓力大，加上酗酒、長期忽視症狀，都可能是導致類似疾病的原因。

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