19歲新人王歌手驚爆切肺　罹患罕見病腫瘤如乒乓波　曾拍片留遺言

「千禧世代創作歌手」政學zedx以《是你》一曲打響名氣，不僅在串流累積突破3000萬次點擊，個人串流總播放量突破7000萬，讓他在華語獨立音樂受到關注，2025年更推出首張個人專輯《noise.》。



他接受《TVBS新聞網》專訪，提到19歲在上海求學時，突發胸悶狀況，就醫後發現肺部有顆乒乓球大小的腫瘤，讓他猶如五雷轟頂，甚至還拍影片交代遺言。

政學zedx（Instagram@zedx______）

政學爸爸是亞洲廚神 他闖歌壇無意接手餐廳

政學的家世背景其實相當驚人，爸爸在大馬經營粵菜餐廳，不僅獲封「亞洲廚神」，去年更當起馬來西亞廚藝協會總會長，媽媽則是教師，身為家中長子的他，和弟弟、妹妹對接手爸爸餐廳沒興趣，更有志一同踏入音樂圈，他笑說：

爸媽也希望我們先去闖闖、做喜歡的事情，如果不成功或是不如預期就回家。

不過政學小學6年級時就在爸爸的餐廳裡打工，他回憶當時爸爸剛開餐廳，常常人手不足，他週末去打工，半天賺個140元台幣（約港幣35元），拿去吃吃喝喝、看電影；而他小時候很愛聽音樂，除了西洋樂團，也相當喜歡周杰倫、五月天，曾和弟弟一起飛到吉隆坡追星。

曾是壁球國手 赴上海求學驚罹罕病

政學的童年相當多彩多姿，除有音樂薰陶，他其實還是壁球國手，曾打過新加坡公開賽，他一路從7歲開始打到13歲，當時還有私人教練栽培，但他12歲起對壁球熱情轉淡，改為踢足球，就讀資優班的他，常常把班上高材生一起抓去踢球：「有點叛逆心理，我下課就衝去足球場，不管大太陽或下雨就是要踢，訓導主任會沒收球，我們隔天就再買一顆」。

大學時他前往上海讀書，但19歲那年突發胸悶，就醫後發現肺部有顆大腫瘤，一查才發現罹患罕見疾病——卡斯爾曼氏病（Castleman Disease），疑似淋巴突變疾病，讓他大受打擊，且家族裡也沒人得過這個病，他原計畫要回家鄉開刀，最終在新加坡做微創手術。

右肺切除三分之一 復健苦練肺功能

只是政學當時深怕無法度過難關，特別拍影片交代遺言，是「希望大家過得開心」，他笑說那時自己很窮，沒有遺產可以留給家人，且才開始做音樂、發了1、2首歌，就遇到這樣的狀況。好奇家人的反應？他表示蠻冷靜，認為可以解決就好，但他卻差點哭出來：

那時覺得很煩，為什麼發生在我身上？

好在手術一切順利，他的右肺被切掉三分之一，除每天打12針以及驗血，還要重新訓練肺功能：「以前我很怕針，但經歷過就覺得還好，那時醒來超級不舒服，覺得好像要死了，呼吸不到空氣，也找不到人，覺得自己很可憐。」恢復良好的他，坦言已許久未回診，打算過陣子再就醫看看肺部狀況，也盼望自己的歌唱生涯不要再受到病痛影響。

