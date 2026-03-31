AKB48內田真由美清巨債又患罕見病　輾轉求醫動刀　已凍卵作應急

日本女團AKB48前成員內田真由美，從2015年畢業之後，轉戰餐飲業經營燒肉店，人生歷經多次起伏。



她近日透露，早在2023年才好不容易還清高達7000萬日圓（約344萬港元）的債務，卻又被診斷出罕見病症「成人女性腹股溝鞘膜積液（Hydrocele of the canal of Nuck / Hydrocele of Nuck），又稱努克氏鞘膜積液或納克氏鞘膜積液」，並在最近分享自己已經完成手術的消息，同時公開一路求醫與治療的心路歷程。

前AKB48成員內田真由美（Instagram@mayumi_mmm_）

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內田真由美曝罹患罕見疾病內田真由美在個人Instagram上透露，去年12月已經切除「努克氏管」，並分享花了好幾年輾轉各科別診療的心路歷程。

她表示，身體異狀其實可追溯至2021年，當時鼠蹊部出現輕微腫塊，但一開始選擇觀察。之後輾轉婦產科、大型醫院等不同科別檢查，甚至一度接受子宮內膜異位症相關治療，並在2023年先行凍卵以備不時之需。

前AKB48成員內田真由美分享自己的抗病經歷（Instagram@mayumi_mmm_）

直到2025年夏天腫塊明顯變大，經外科診斷才確認為成人女性腹股溝鞘膜積液。雖然屬於良性病灶，不一定需要手術，但考量可能引發其他婦科問題，她最終仍決定接受切除手術，並坦言手術前相當不安，也透過影片記錄過程，希望幫助有相似經驗的人。而她也有感而發說，遇到的醫療人員都很親切，院內餐點也很美味，除了感受到吃飯的幸福、感謝家人的支持，也希望未來不論是自己跟粉絲都能繼續健健康康。

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