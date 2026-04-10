楊思琦曾爆李泳漢打李泳豪「隻手幾乎斷」　關係惡劣：搞出人命

資深藝人李家鼎（鼎爺）的前妻施明上月不幸病逝，享年76歲，喪禮預計於4月22日在大圍寶福紀念館設靈，而長子李泳漢早前撂下狠話拒絕弟婦林妤謙（Agnes）出席喪禮。一直保持沉默的鼎爺終於忍無可忍，心痛反擊揭露前妻施明生前曾遭大仔李泳漢暴力威嚇。隨著李泳漢的暴戾行徑曝光，讓網民聯想起多年前與李泳豪苦戀九年最終黯然分手的港姐冠軍楊思琦，當年的分手內幕再次成為大眾熱議的焦點。



楊思琦現育有一子一女，表示現在生活好幸福。（潘樂文 攝）

李家鼎（鼎爺）日前揭露前妻施明生前曾遭長子李泳漢威嚇。（IG@李泳豪）

楊思琦昔日控訴獲關注 揭李家長子推卸責任

楊思琦與李泳豪曾有一段長達9年的姊弟戀，兩人一度同居並步入談婚論嫁的階段，但在2011年6月，楊思琦突發單方面宣布分手，隨即惹來李家上下的猛烈抨擊。如今網民翻出楊思琦當年接受訪問的片段，發現她曾哭訴過分手的真正導火線是李泳豪的家人，特別是母親施明與哥哥李泳漢的惡劣關係，更是令她難以再忍受。

楊思琦初入行拍攝TVB劇時，邂逅了李家鼎的兒子李泳豪。（電視截圖）

楊思琦曾與李泳豪拍拖9年，後在2011年單方面宣布分手。（微博@李泳豪）

楊思琦更坦言自己在李家被視如空氣，努力嘗試融入卻換來冷漠對待，連個人物品也被亂扔。更令人心寒的是，她當時不僅要負責李家九龍塘大宅的搬遷及泳池維修等龐大開支，更爆出李泳豪將全副身家奉獻給母親卻仍被嫌不足，只能靠刷信用卡度日，而身為哥哥的李泳漢卻不務正業、推卸責任，一家人的生活重擔變相落在楊思琦身上。

施明生前與李泳漢一家五口同住。（Facebook圖片）

鄰居佐證家中頻繁爭吵 兄弟大打出手惹恐慌

楊思琦當年的說詞，如今似乎得到了更多旁證。前康宏環球董事局主席王利民日前爆料，指李泳漢一家暫住其屋苑期間，不僅私裝監控、亂堆垃圾，屋內更經常傳出極度激烈的爭吵聲。這與楊思琦當年控訴李家「幾日一小嗌，幾日又一大嗌」的說法完全吻合。

楊思琦還曾透露，李泳漢試過對弟弟狠下毒手，將李泳豪「打到隻手幾乎斷」，當她出面勸交怕搞出人命時，卻被男方家人視為多管閒事，從此對她懷恨在心。分手後，李家更統一口徑指責她白食白住。

楊思琦曾透露李泳漢曾將李泳豪的手臂打到幾乎骨折。（Facebook@李泳漢）

曾遭痛批披著羊皮的狼 網民如今力挺還公道

回顧當年，李泳漢曾極力反擊楊思琦，痛批她是「披著羊皮的狼」，並列舉多項罪狀抹黑對方，包括指她要求婚宴擺一百圍、將李泳豪當作傭人使喚，甚至誣衊她因一頓牛扒大發雷霆，以及半夜偷藏生果並對施明發晦氣爆粗，當時這些指控讓楊思琦飽受輿論抨擊。

李泳漢曾極力反擊楊思琦，痛批她是「披著羊皮的狼」。（Facebook@李泳漢）

李泳漢曾稱施明對細新抱頗有微詞，後被李泳豪代為否認。（IG@drift_greg）

然而，隨著近期李家內部的種種矛盾與是非曝光，網民的風向出現了戲劇性的逆轉。大批網民紛紛留言為楊思琦平反，認為如果她真的貪慕虛榮，根本不可能再這樣吵鬧與高壓的環境中苦熬九年。許多人感慨日久見人心，直指當年她獨自承受了巨大的網絡霸凌，如今真相終於逐漸明朗，大眾理應還這位前港姐一個清白與公道。

如今網民力撐楊思琦。（網上截圖）

如今網民力撐楊思琦。（網上圖片）