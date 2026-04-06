李泳漢遭舊鄰居爆裝CCTV擾民 垃圾阻通道：單位常傳激烈爭吵聲

資深藝人施明上月21日病逝，喪禮仍未辦好，已引發一場家事糾紛。大孖李泳漢連日發炮指控細孖李泳豪與太太Agnes為分身家而「監控」父親李家鼎（鼎爺），甚至稱鼎爺連買餸都要向細新抱匯報。然而，曾與李泳漢為鄰的前康宏環球董事局主席王利民（Quincy），昨日（5日）卻在社交平台撰長文，揭露李泳漢一家暫住期間的種種行徑，反諷其指責他人「監控」的言論與事實人設不符。

李泳漢被舊鄰居爆料，指疫情後仍常戴口罩，叫佢亦充耳不聞。（Facebook@李泳漢）

前康宏環球董事局主席王利民曾與李泳漢一家為鄰。（Facebook@Quincy Wong）

私裝攝錄鏡頭惹鄰里反感 王利民：唔知呢啲係咪監控？

王利民在文中未有指名道姓，但就轉發網媒《娛壹》有關李泳漢的報道。他透露兩年前李泳漢一家因祖屋「涵碧別墅」裝修，曾遷入畢架山道碧華閣暫住。作為該大廈廿年的居民，王利民形容這家新鄰居進駐後，原本平靜的生活泛起漣漪。他特別提到，去年中赫然發現李泳漢單位的門外及後梯門前，竟然私自安裝了多個攝錄鏡頭（CCTV），覆蓋範圍包括往電梯的通道，亦即是王家門外及出入必經之地。

王利民對此感到極大困擾，直言需投訴至管理公司才獲拆除，並隔空反問：「唔知呢啲係咪『監控』呢？？」暗諷李泳漢一邊指責細佬監控老父，另一邊卻在鄰里間大搞「天眼」監控。

李泳漢一家因祖屋「涵碧別墅」裝修，曾遷入畢架山道碧華閣暫住。（美聯圖片）

王利民撰長文，不點名舉報舊鄰居所作所為。（Facebook@Quincy Wong）

王利民轉發網媒《娛壹》有關李泳漢的報道，並附兩張樓梯放滿垃圾的相片。（Facebook@Quincy Wong）

每晚垃圾堆積如山

除了監控風波，王利民對這名「名人鄰居」的首個印象是極度冷漠。他在𨋢口主動打早晨，長戴口罩的男戶主（指李泳漢）卻充耳未聞。然而，王利民笑言後來發現對方並無語言障礙，原因是「該單位常傳異常激烈，隔牆也是清楚可辨的爭吵聲。」

此外，王利民更投訴該單位的衛生習慣。由於後梯大垃圾桶由三戶共用，其中一戶更是吉屋，但自李泳漢一家搬入後，每晚後梯都出現「堆積如山」的垃圾。王利民更出示存檔照片佐證，形容情況令他倒垃圾時都要「攝手攝腳」移步往另一邊後梯，即使向保安反映亦未見改善，直到得知對方是「名人」背景，才明白為何「不屑與凡夫街坊打招呼」。

樓梯放滿垃圾，出入都要「攝手攝腳」。（Facebook@Quincy Wong）

樓梯放滿垃圾，出入都要「攝手攝腳」。（Facebook@Quincy Wong）

李泳漢一家五口與施明同住。（Facebook圖片）

屋內常傳吵鬧聲

王利民在文中提到，曾見過該單位兩位可愛的小朋友，以及一位「包到冚晒」、需以輪椅代步的女士出入，疑為病重期間的施明。這段鄰居的觀察，側證了李泳漢當時對母親出入的嚴密保護。王利民接受訪問亦透露李泳漢遷入期間，王利民幾次聽到屋內激烈吵架聲音，他說其中幾次是入夜後，稱「入門前都可聽到單位傳出吵鬧聲響」，幸入屋關門後可以樂得清靜。

李泳漢行使監護令，禁李家鼎及細佬李泳豪到醫院探望施明。（Facebook圖片）

李泳豪早搬離母千萬物業

事實上，網民對李泳漢獨行獨斷的行為早已諸多質疑。他被指年多以來行使監護令，全面掌控施明的探視權，剝奪了鼎爺與泳豪見面的權利，甚至連施明的胞妹及一眾親友，都要看新聞才知道死訊。這種「獨霸」母親的行為，令一眾親友無法見施明最後一面。

目前李泳漢一家五口（包括太太及三名子女）已搬回市值約800萬至1,000萬港元的畢架山「涵碧別墅」祖屋居住。而細孖李泳豪早在2021年已因家人與太太Agnes的矛盾遷出另覓愛巢。李泳漢指控細佬索取300萬分身家，而李泳豪則回應：「只想送媽最後一程」。