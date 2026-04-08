李家鼎悲痛反擊李泳漢指控　揭施明生前遭恐嚇：你去我就打X死你

資深藝人施明於上月21日離世，長子李泳漢連日來多次受訪，以孝子姿態包辦亡母身後事，並公開指控弟婦Agnes從未尊重施明，更以「未獲邀請出席婚禮」為由，堅拒讓弟婦到靈堂。不過，這場家庭恩怨迎來了戲劇性的反轉。81歲的李家鼎（鼎爺）難忍大仔李泳漢連番的言論與隱瞞，最終決定打破沉默，親自揭露施明缺席幼子李泳豪婚禮的內幕，並控訴大仔的暴躁脾氣令兩老飽受折磨，甚至令他錯失見前妻最後一面的機會。



施明於3月21日離世，細仔李泳豪發長文描述自己的哀痛之情。（ig@drift_greg）

1977年施明與武術指導李家鼎結婚，育有李泳漢和李泳豪兩子。（IG@drift_greg）

鼎爺悲痛揭開家醜 澄清幼子夫婦無辜背黑鑊

面對大仔李泳漢多次強調拒絕讓弟婦Agnes踏入靈堂，並稱Agnes沒有邀請施明見證婚禮，李家鼎對此斬釘截鐵地否認。鼎爺為還幼子李泳豪及新抱一個公道，明確表示施明生前並沒有不喜歡Agnes。婆媳之間的關係其實相當不錯。對於當年施明為何會缺席李泳豪的婚禮，鼎爺道出他的版本。他憶述當時自己就在旁邊，親耳聽到李泳豪邀請母親出席婚禮，施明原本也打算前往，但李泳漢卻對母親惡言相向，甚至出言恐嚇：「你去，我就打X死你。」這番暴力言論最終迫使施明無奈缺席幼子的終身大事。

81歲的李家鼎（鼎爺）（資料圖片）

大仔脾氣暴烈掌控生活 施明晚年疑活於恐懼中

鼎爺坦言，李泳漢的脾氣一直非常暴躁，且一發不可收拾，令他和施明都感到十分害怕。為了避免觸動大仔的神經，兩老近年來唯有不斷退讓與遷就，可惜這種包容卻換來對方變本加厲的控制。鼎爺透露，李泳漢後來甚至霸道至不准施明到又一城與他和李泳豪飲茶聚會；到了後期，鼎爺如常致電施明時，電話經常一接通就被掛斷，他推測前妻是害怕李泳漢生氣才不敢接聽電話。此外，這番說法也與鄰居的見聞不謀而合，名人鄰居王利民曾爆料指出，李泳漢一家搬入碧華閣期間，屋內入夜後經常傳出激烈的爭吵聲，足見施明晚年的生活充滿壓力與恐懼。

鼎爺坦言，李泳漢的脾氣一直非常暴躁，令他和施明都感到十分害怕。（Facebook@李泳漢）

李泳漢曾參選區議會及立法會，可惜均落敗。（facebook@李泳漢）

錯失見前妻最後一面 嚴厲警告大仔勿再造謠生事

作為一個傳統保守的大男人，李家鼎向來不希望家醜外揚，即使早知大仔阻撓母親出席幼子婚禮，他也一直敢怒不敢言。然而，李泳漢於年多前行使監護令，阻斷了鼎爺與李泳豪的探視權，獨霸母親，最終導致一眾親人無法見施明最後一面。這個無法彌補的遺憾深深觸痛了鼎爺，令他每晚以淚洗面，體重更暴跌至120磅。事實上，鼎爺與施明離婚後一直保持良好關係，晚年走紅的他更承擔了前妻的裝修費與租金，將對方照顧得無微不至。

施明跌倒受重傷後，因半身不遂失去與外界聯絡的能力，一切探視及消息轉達便由同住的李泳漢全權掌控。（facebook圖片）

李泳漢婚後，一直居於母親九龍塘畢架山物業涵碧別墅，一家五口與母同住。（美聯圖片）

如今收到大仔發出的訃聞，得知施明的喪禮將於4月22日在大圍寶福山舉行，鼎爺只希望能平靜地送別前妻。對於李泳漢早前指控幼子李泳豪監控父親的說法，鼎爺強烈否認，直斥大仔「無咁嘅事，唔好再屈人」。他亦隔空嚴厲警告李泳漢安守本分，不要再無風起浪、任意妄為，只盼這場風波能隨著喪禮的舉行而平息。

李泳漢向親友發出訃聞如下：

「訃聞

先慈施明小姐（又名方寶儀），痛於公曆2026年3月21日不幸辭世，享齡七十六載，謹擇於公曆4月22日（星期三）下午4時30分，在大圍寶福紀念館四樓A妙如堂設靈，以佛教密宗寧瑪派白玉傳承上師頌經招度，翌日出殯於23日（星期四）上午11時大殮儀式，上午11半時前出殯，靈柩隨即奉移富山火化場火化。

親友可於大圍火車站G出口新強記酒家對面乘免費穿梭巴士2分鐘車程直達寶福紀念館。哀此訃聞泣告」

