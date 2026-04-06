施明離世爆兄弟爭產風波　李泳豪搬離千萬祖屋兄長一家五口獨佔

李家鼎（鼎爺）前妻施明於上月21日因肺炎病逝，觸發李家雙胞胎兄弟李泳漢與李泳豪的全面決裂，由最初不得細新抱林妤謙（Agnes）進入靈堂演變成爭產風波。大孖李泳漢連日接受訪問，公開指責細孖李泳豪夫婦對年邁父親鼎爺實施監控，更爆出泳豪曾索取300萬港元欲「分身家」。另一邊廂，泳漢被指行使監護令「封鎖」母親消息，泳豪一年多沒有見過媽媽，而目前泳漢一家五口居住在市值千萬的祖屋，亦成為外界議論的焦點。

李家鼎一家此情難再。（facebook圖片）

李泳豪爆有一年多沒有見媽媽。（ig@drift_greg）

大孖一家五口續住九龍塘豪宅

隨著爭產疑雲浮面，兩兄弟的資產分配亦備受關注。施明與兩子多年來一直居住在九龍塘畢架山的物業涵碧別墅。據資料顯示，該屋苑於1970年入伙有逾半世紀歷史，單位多為3 房2廳設計，面積約800至1200 呎。目前該物業市值估計約800萬至1,200萬港元。李泳漢自2016年結婚後，與太太嚴佩鈺及三名子女一直留在該單位與施明同住。相比之下，李泳豪在與台灣籍太太Agnes拍拖後，疑因家人矛盾早已搬出祖屋另覓愛巢。鼎爺則在離婚後獨居西貢，換句話說，施明離世後，留下的祖屋現在只有泳漢一家五口居住。

泳漢婚後，一直居於母親九龍塘畢架山物業涵碧別墅，一家五口與母同住。（美聯圖片）

李家鼎與施明雖已離婚，但近十年仍經常見面，弄孫為樂。（facebook圖片）

李泳豪直指是因為哥哥及嫂子不喜歡其太太Agnes。（facebook圖片）

泳豪與太太已搬出祖屋。（ig@drift_greg）

大孖政壇失意

兩兄弟皆是童星出身，但成年後的工作發展各異。大孖李泳漢的工作背景較為神秘，他畢業於名校喇沙小學及聖保羅書院，曾兩度挑戰政壇，分別於2011年及2016年參選區議會及立法會，前者因私事退選，後者則落敗告終。

一家四口。（ig圖片）

李泳漢曾參選區議會及立法會，可惜均落敗。（facebook@李泳漢）

李泳漢曾參選區議會及立法會，可惜均落敗。（facebook@李泳漢）

李泳漢曾參選區議會及立法會，可惜均落敗。（facebook@李泳漢）

細孖《愛·回家》入屋

細孖李泳豪則一直留在演藝圈發展，現為TVB合約演員，自2017年起憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中「初戀Cafe」侍應「李小豪」一角廣為人知。他更遺傳了父親鼎爺的運動細胞，是一名專業飄移賽車手，曾奪得挑戰賽冠軍，並有意成立自家車隊培訓車手。鼎爺廚藝了得，兩子均對飲食業有濃厚興趣，兩兄弟曾於2019年「拍住上」進軍飲食業開拉麵店，可惜遇上疫情最終結業。

李泳豪憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中「初戀Cafe」侍應「李小豪」一角廣為人知。（ig@drift_greg）

泳漢亦係專業飄移賽車手。（ig@drift_greg）

遺傳鼎爺運動細胞，仲識騎馬。（ig@drift_greg）

泳豪好錫姪仔。（ig@drift_greg）