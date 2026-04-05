李泳豪遭大佬指控向父索300萬　拒回應分身家：只想送媽最後一程

李家鼎（鼎爺）前妻施明上月21日肺炎病逝，觸發雙胞胎兄弟李泳漢和李泳豪的不和升級。大孖李泳漢指控細孖李泳豪「監控」父親李家鼎，要求鼎爺「分身家」索300萬。李泳豪今日（5日）回覆《香港01》表示：「不回應了，只想送媽最後一程」。而李泳漢則一直未能聯絡上。

李泳豪今日（5日）回覆《香港 01》表示：「不回應了，只想送媽最後一程」。（ig@drift_greg）

李泳豪透露有一年多未能見媽媽。（ig@drift_greg）

李泳漢聲稱堅守母遺願不許細新抱出席喪禮

施明離世後，原本莊嚴的喪禮竟演變成爭產風波。李泳漢連日霸氣出擊，公開數落細佬泳豪太太Anges，稱亡母施明一直不喜歡這位新抱，並落令禁止Anges出席喪禮，他接受《東網》訪問時態度堅決：「呢個係我阿媽意思，我只係執行我阿媽意願，守住我阿媽最後嘅尊嚴」。

李泳漢指細佬同老婆「監控」鼎爺。（ig@drift_greg）

李家鼎被細仔「控監」？

事件連日發酵，泳豪表態會跟太太一齊出席，跟父親鼎爺意願一致。鼎爺和泳豪更先後爆出在施明病榻期間，因泳漢行使監護令，致無法探望施明，泳豪更有一年多未能見到媽媽。之後觸動泳漢神經，再受訪問指「天理何在」，揭去年中他收到鼎爺致電求救，稱被泳豪夫婦嚴密監控，連外出買餸都要獲批。不過，81歲年事己高的鼎爺獨居西貢，未知泳漢口中所指的監控，是否實為家居安全而安裝的CCTV？

李泳豪被指要求分身家索300萬

泳漢又指細佬泳豪向鼎爺要求分身家，並索得300萬。他表示泳豪希望取得母親一張近照，出動鼎爺幫忙，鼎爺更曾為此在深切治療部外大吵大鬧，又衝上屋企拍門，泳漢以「保護」為由堅決就範，稱這才是「禁見」真相。

一家原本好和睦。（Facebook圖片）