前港姐季軍王敏慈街拍大玩跌膊誘惑　「高炒」勁騷深溝長腿極火辣

現年24歲的2023年香港小姐季軍王敏慈，參選時憑標緻五官，及前凸後翹的美好身材，被外界封為「翻版范冰冰」，加上精湛的十級古箏造詣，可謂才貌雙全。港姐結束後，王敏慈未有留港發展，而是選擇回北京中央戲劇學院（中戲）繼續深造，期間更先後參演《雨霖鈴》、《諜報上不封頂》及《閃耀如她》等內地頂流大劇。去年王敏慈驚喜現身TVB台慶，透露即將從中戲畢業，並表示不抗拒返TVB拍劇，直言：「邊度有劇拍就去邊度。」雖然暫時未能在香港見到王敏慈演出，但她每次回港都不忘拍靚相，在社交平台派福利。近日，王敏慈在小紅書上載了一段於尖沙咀街頭拍攝的影片，穿著清涼的她大騷深邃事業線及白滑長腿，吸睛程度爆燈。

《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈（右）奪得。（資料圖片）

王敏慈有份參演內地劇集《諜報上不封頂》，與內地當紅小生肖战及小花周雨彤合作。（小紅書）

王敏慈去年驚喜現身TVB台慶。（陳順禎攝）

王敏慈日前回港出席「2026香港電影導演會」。（小紅書圖片）

「跌膊」造型極誘惑

從王敏慈分享的影片中可見，她當時身處尖沙咀街頭，束起長髮盡顯精緻五官，上身穿著一件白色低胸小背心，外搭一件短身牛仔外套，下半身則配上超短牛仔裙及白色運動鞋，一身緊緻肌膚白到發光。

王敏慈分享一輯街拍靚相。（小紅書截圖）

顏值爆燈。（小紅書截圖）

仲要單眼放電。（小紅書截圖）

王敏慈在鏡頭前展示自信一面，不但狂擺Pose，又對著鏡頭單眼放電及擺出勝利姿勢，期間更刻意將牛仔外套拉低，大玩「跌膊」誘惑，性感指數飆升。而最令人噴血的，莫過於片中一個「高炒」鏡頭，邪惡的拍攝角度，令王敏慈的豐滿上圍及深邃事業線表露無遺，加上一雙筆直修長的逆天美腿，身材比例好得驚人。

王敏慈在鏡頭前大擺pose，展示自信一面。（小紅書截圖）

大玩跌膊誘惑。（小紅書截圖）

不但擁有逆天長途，一身肌膚仲白到發光。（小紅書截圖）

網民狂讚「風華正茂」 曾公開童年照力證由細靚到大

影片曝光後，不少網民被王敏慈的神顏及美好身材迷倒，紛紛留言盛讚：「好靚」、「風華正茂」、「姐姐也太美了吧」。由於樣貌極精緻，王敏慈當年參選港姐時，也曾惹來整容疑雲，甚至被網民形容為一張「網紅臉」，不過其後她就公開童年照反擊，雖然王敏慈童年皮膚較為黝黑，但從小就五官精緻，眼大大、鼻高高，是標準的小美人，力證由細靚到大！

好身材。（小紅書截圖）

引死人咩！（小紅書截圖）

難怪網民大讚美貌身材並重。（小紅書截圖）

Fit到漏。（小紅書截圖）