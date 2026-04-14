63歲關之琳驚艷逆齡現身雷兆光壽宴　揭雷林靜怡強大天后級交友圈

63歲的關之琳現身好友雷兆光的生日飯局，在零濾鏡下展現出白皙緊緻、無懼歲月的極佳狀態，被網民大讚年輕20歲。派對由「九巴新抱」雷林靜怡親自籌劃，展現了其橫跨影后劉嘉玲、楊紫瓊及凍齡女神黎姿等人的強大天后級交友圈。



1991年電視節目《美的約會》劇照。（小紅書）

關之琳罕見露面驚艷全場

現年63歲、素有「香江第一美人」稱號的關之琳（之之），近年雖已絕跡銀幕，過著深居簡出的養尊處優生活，但每逢現身依然是閃光燈的焦點。近日，她應邀出席好友、九巴後人雷兆光的生日飯局，其極佳的「戰鬥狀態」再次引起網民暴動。

關之琳近照曝光。（IG@janelouey）

當晚關之琳打扮簡約而不失品味，身穿一件紅黑相間的條紋上衣，盡顯優雅高貴氣質。在好友分享的社交照片中，可見在近乎零濾鏡的真實鏡頭下，之之的膚質依然白皙通透，面部輪廓緊緻，完全沒有出現鬆弛或深溝皺紋。最令網民嘖嘖稱奇的是她那飽滿的蘋果肌，為她增添了一份難得的少女氣息。這種彷彿讓時間停頓的逆齡美貌，讓不少人大讚她看起來比實際年齡至少年輕二十歲，無愧其「大美人」的封號。

雷林靜怡閨密名單位位皆是天后級巨星

是次星級派對由「九巴新抱」雷林靜怡（Jane）為丈夫雷兆光親自籌劃。作為社交圈公認的核心人物，雷林靜怡的人脈網絡極度廣闊，與娛樂圈眾多一線大牌巨星皆是交情深厚的死黨。

本次星級派對由雷林靜怡（Jane）為丈夫雷兆光親自籌劃。（IG@janelouey）

翻閱其社交帳戶，不難發現她的「閨密團」陣容極其震撼，堪稱跨越演藝界的半壁江山。她不僅與影后劉嘉玲經常「攬頭攬頸」出入私人聚會，其朋友圈更涵蓋了歌后楊千嬅、組合草蜢成員蔡一智、國際奧斯卡影后楊紫瓊以及凍齡女神黎姿（現名馬黎珈而）等知名人士。這種天后級的交友圈子，足以證明她在上流社會與娛樂圈之間的強大號召力與良好人緣。

雷林靜怡和劉嘉玲等朋友。（IG@calnstagram）

雷林靜怡和楊千嬅。（IG@miriamania）

模範夫婦結本港疫下曾避走加州共享天倫

雷林靜怡與雷兆光結婚至今已踏入第25個年頭，兩人多年來恩愛如昔，並育有三名子女，是圈中公認的模範家庭。縱然身處顯赫豪門，但兩夫婦對子女的成長極為重視，雷兆光更是出名的「好爸爸」，即便平日公務繁重，亦會堅持抽空陪伴家人。

雷林靜怡與雷兆光結婚至今已踏入第25個年頭，現育有三名子女。（IG@janelouey）

值得一提的是，在早前香港新冠疫情形勢最為嚴峻的階段，這對愛妻號夫婦為了家人的健康著想，曾選擇舉家暫時移居美國加州生活，在當地度過了一段悠閒的避世時光。直至本港疫情緩和、各項社交活動恢復正常後，他們才重返香港並再度活躍於社交場合，繼續與一眾星級好友歡聚。