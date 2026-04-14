李泳漢痛斥父親李家鼎抹黑　肥媽語重心長：子女不談父母過

資深藝人施明上月因病離世，本應是哀傷的送別時刻，卻意外扯下李家最後一層遮羞布。長子李泳漢與父親「鼎爺」李家鼎、弟弟李泳豪之間的矛盾全面白熱化。雙方隔空交火，李泳漢指控父親被幼子夫婦「操控」，而鼎爺則罕有發火，踢爆大仔曾威脅亡母，父子關係正式宣告決裂。

資深藝人施明上月因病離世，本應是哀傷的送別時刻，卻意外扯下李家最後一層遮羞布。(IG圖片）

父子隔空駁火 恩怨情仇升級

自施明離世後，李家內訌愈演愈烈。李泳漢早前公開表示，因遵從亡母遺願，拒絕弟媳林妤謙（Agnes）出席喪禮，更爆料指鼎爺目前生活被泳豪夫婦嚴密監控。對此，一向火爆的鼎爺不再忍讓，日前受訪時反擊大仔「亂講嘢」，指責李泳漢才是那個一直控制母親的人，甚至爆出當年施明缺席泳豪婚禮，是因為遭到李泳漢以「打死你」威脅。鼎爺更直言對大仔感到心寒，公開喊話：「唔好再搞咁多嘢，盞衰！」

肥媽（Maria Cordero）今日（14/4）出席《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》。（葉志明攝）

肥媽與區瑞強、鄭子誠等現身力撐鄭國江。（葉志明攝）

合作無間 肥媽現身籲「和為貴」

與鼎爺在飲食節目中合作無間、私交甚篤的肥媽（Maria Cordero）今日（14/4）出席《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》。被問及老友鼎爺與長子決裂一事時，一向心直口快的肥媽收起笑臉，表現得相當感慨：「見到佢兩父子搞成咁，自己見到係心痛，施明得都識，其實我同鼎爺拍嘢嘅時候已經感覺到，我覺得做朋友就唔好篤人哋嘅瘡疤，唔應該提，最緊要睇到佢而家咁嘅年紀，嗰兩個仔傾唔傾偈，都唔到佢理，亦理唔到咁多，同埋我覺得人天生有個緣分，有啲人雖然系孖生，冇緣分就係冇緣分啦，呢啲係無謂強求，我覺得最緊要而家，就係阿鼎爺要注重身體，身體健康乜都假。」

肥媽眼見鼎爺與長子李泳漢關係決裂感痛心。（葉志明攝）

對於李泳漢反指父親鼎爺抹黑他，肥媽認真同李泳漢說：「聽住，子女不談父母過，你都有仔女，第日你啲仔女咁話你你又點呢。好與否佢都無你爸爸，佢俾咗條生命你，到養到你咗大，我喺呢度嘅鏡頭前面唔剩係講鼎爺，我覺得所有細路哥，子女不談父母過，啱與否佢俾咗條生命你養到你咁大，已經係盡咗責啦。」

肥媽表示不會出席施明喪禮，但會送花籃。（葉志明攝）

被問到會否出席施明喪禮？肥媽表示：「唔會啦，你估去睇戲咩。送花籃就算啦。（爺鼎有否透露過家中不和？）唔開心一定有，咁人哋講唔開心，咁唯有氹佢話冇事嘅。唔會話坐低深入了解發生咩事。同埋我覺得鼎爺應該放手，照顧好自己啦，鼎爺大佬，我叫你大佬，照顧自己，唔好照顧咁多嘢，唔關你事，照顧好自己，食得行得玩得，照顧好自己，出去旅行咁樣最緊要。（鼎爺健康出問題？）你咁日日俾人激身體你話會唔會好，所以得就叫佢去旅行。」