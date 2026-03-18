「神仙姐姐」劉亦菲擁有穠纖合度的長腿、小蠻腰，身材曲線完美勻稱，網路盛傳一種「劉亦菲減肥法」，5日食譜如下：第一天只吃蛋；第二天只喝無糖飲品；第三天只吃原型肉類；第四天只吃低糖水果；第五天只吃青菜。



台星趙正平聽說嚴格執行下來能瘦7、8kg，親身體驗一遭，想不到鐵打的身體也受不了，被送去醫院急救。

趙正平（Instagram@chao_cheng_ping）

更多趙正平的相片：

+ 2

跟風「劉亦菲減肥法」 趙正平：脂肪沒燒人先燒

趙正平在《11點熱吵店》分享，人在胖的時候很容易聽信偏方，什麼都想試試看，他也跟風挑戰「劉亦菲減肥法」，第一天吃了很多蛋，水喝多了打嗝會有硫磺味，很不舒服：

第二天只能喝液體，喝水我是喝不下，我就開始亂喝，甜的也喝，不甜的也喝。

趙正平喝了很多咖啡、雞精，一天下來沒有攝取任何澱粉或蛋白質。

第三天趙正平只吃肉，開始整個人不大對勁，他說：

手抖得很厲害，有點冒冷汗，就被送去醫院，我的胃好像抹布在擰水，擠得很乾，血糖指數亂，血氧也不穩定，瀕臨極度不健康的狀態，身體受到莫名壓迫。

趙正平把三天內的飲食告訴醫生，對方一聽整個昏倒：「應該沒有人這樣子做的。」

因為趙正平腸胃整個受傷，所以「劉亦菲減肥法」就中斷在第三天，再也不敢嘗試下去，驚慌說：「脂肪還沒燒，我人差點就要拿去燒了。」主持人唐綺陽也表示，這個5日食譜聽起來很可怕，趙正平說：「不要這樣說，這是劉亦菲好嗎？」唐綺陽吐槽：「搞不好人家是假冒劉亦菲。」

延伸閱讀：麻辣鮮師男星戶口清零淪落做正骨師 地庫按摩遭嘲 今逆襲成老闆

+ 20

延伸閱讀：

告五人寵粉澳洲開唱 犬青突嗨唱〈Queencard〉

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】