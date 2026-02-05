權恩妃驚傳「臉部嚴重灼傷」　挑戰非洲最高峰出事　傷勢照曝光

韓國歌手權恩妃去年參加Water Bomb音樂節的話題頻頻登上熱搜，她的超狂身材配上火辣熱舞的影片在社群上引發不少關注。近日傳出他在挑戰非洲最高峰「吉力馬札羅山Mount Kilimanjaro」後，臉部遭受嚴重灼傷。她3日在社群媒體上公開了傷勢照，畫面曝光後，讓不少粉絲看了直呼心疼。



鼻頭、嘴唇嚴重紅腫！權恩妃：每天瘋狂擦藥

權恩妃3日在Instagram上分享了多張傷勢照，畫面中清晰可見她的鼻頭與嘴唇周圍出現嚴重的紅腫、脫皮。她語帶驚訝地表示：「這看起來像皮膚科的範例照，但其實是我的臉」，並透露登上登上高峰吉力馬札羅山後，鼻子和嘴唇都遭受了二度灼傷。

+ 1

她表示，在受傷後的這段期間，為了不讓傷勢惡化，她每天不間斷地塗抹藥膏，並盡可能遮擋患部。儘管治療過程中出現了臉部發黑、長斑及持續紅腫等狀況，但經過專業皮膚科醫生的持續追蹤與治療，目前情況已大幅好轉。隨後她也分享了一張恢復後的自拍照，開心地寫下：「我的鼻子回來了！」宣告回歸美貌。

與路洪哲、李施昤組隊 繼喜馬拉雅後再戰巔峰

據悉，權恩妃此次是與藝人路洪哲、演員李施昤一同組隊挑戰。這組「登山鐵三角」因合作Netflix真人秀《喪屍宇宙》（Zombieverse）結緣，去年曾成功登頂喜馬拉雅山，今年則再度挑戰非洲第一高峰吉力馬札羅山。

更多前IZ*ONE隊長權恩妃的美照：

+ 13

延伸閱讀：

袁惟仁離世....女兒發文悼念未怨父 廣告小妹感嘆：媽媽沒有教她去恨

米可白術後返家休養 一度咳出血塊！不被黑粉影響：日子是自己在過的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】