53歲木村拓哉驚傳骨折　家中撞到腳趾負傷錄影　自揭尷尬受傷內情

日本「男神」木村拓哉日前登上富士電視台節目《這個世界是1達夫》（この世界は1ダフル），與後輩Snow Man渡邊翔太（渡辺翔太）展開深度對談。



向來以「完美型男」形象著稱的他，竟罕見自爆兩天前在家中撞到腳趾導致「骨頭缺損（骨折）」，甚至加碼透露洗臉時曾發生「手指插進鼻孔」的超反差糗事。此外，兩人也回憶起去年Snow Man演唱會上，木村化身「清潔工」驚喜現身的幕後祕辛，引發網友熱烈討論。

木村拓哉日前登上《這個世界是1達夫》（この世界は1ダフル），與Snow Man成員渡邊翔太對談，大方分享「最不帥瞬間」。（X@【公式】この世界は1ダフル）

更多木村拓哉分享的相片：

+ 8

完美男神形象崩壞！木村拓哉自爆「現在正骨折中」

現年53歲的日本男星木村拓哉，於2月12日播出的節目中擔任特別嘉賓。主持人Snow Man成員渡邊翔太坦言，木村在公眾面前的形象太過完美，直言「想在電視上拍到木村前輩丟臉的一面」。

沒想到木村拓哉竟大方回應：「現在（這副模樣）就是了。」他透露兩天前的晚上在家中走路時，腳趾不小心撞到家具邊角，當下雖然劇痛但仍祈禱只是瘀青，甚至在醫院照X光時還不斷默唸「千萬別骨折」。結果報告一出，醫師直接宣告「骨頭缺損了」，這也是他之所以在節目中全程坐著、鮮少站立的原因。

洗臉太隨性「手指插進鼻孔」：超丟臉

除了傷勢，木村拓哉還加碼分享了日常生活中「不帥氣」的瞬間。他提到自己早起洗臉時動作比較隨興，竟然曾發生過小指直接戳進鼻孔的糗事。他笑說：「那一瞬間真的會被嚇到，心裡想著『超丟臉』，然後再默默裝作沒事繼續洗。」面對前輩如此坦蕩的發言，渡邊翔太驚訝表示：

這已經超越丟臉，反而讓人覺得很親切！

還原國立競技場「擦地」事件：木村拓哉跪地擦地板 竟是因為渡邊一句話？

節目中也重溫了去年Snow Man在國立競技場演唱會時，木村驚喜現身的經典畫面。當時他與龜梨和也混在工作人員中，手持拖把清理舞台後突然登場，成為話題。

渡邊翔太回憶，自己當下曾脫口而出：「如果地沒擦乾淨害人滑倒，我可是會抱怨的喔！」木村笑說聽到那句話當時心裡想著「這傢伙在說什麼啊？」，為了不讓現場氣氛冷場，他索性跟龜梨和也拿著抹布再度衝上台，與龜梨一起「學校走廊式」趴地擦拭地板。

他坦言：「因為那是百分之百的鋪梗，我當然要接。」也表示不希望舞台節奏被拖長，才乾脆親自再擦一次。渡邊則解釋，當時只是以觀眾角度希望能多看一點木村的身影，沒想到前輩真的再次現身，讓他至今難忘。

延伸閱讀：木村拓哉娶工藤靜香秒被雪藏 老婆成全國公敵 25年後他終吐心聲

+ 4

延伸閱讀：

懶人包／「大清Alex、無性升職、健身嬛...」2026甄嬛傳馬拉松新哏一次看！

這局閔熙珍贏了！奪權指控不足 法院判HYBE須付閔熙珍5.55億

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】