白冰冰喪女29年　做16次試管「宣告失敗」淚崩喊：想把女兒生回來

白冰冰的女兒白曉燕在1997年4月14日遭綁架撕票，生命停留在17歲，讓白冰冰承受巨大傷痛。白冰冰為愛女成立「白曉燕基金會」，多次公開發表反廢死立場。



白冰冰15日發文提到，14日收到很多人的關心。

台灣女星白冰冰（右）的女兒白曉燕（左），在上學的途中遭歹徒綁架，被勒索500萬美元的白冰冰馬上報警，不過由於事件遭傳媒的廣泛報道，令三位歹徒被激怒，白曉燕成為他們的宣洩對象，不但被拳打腳踢，更被強暴。最後因不堪毆打致肝臟破裂，腹腔內出血身亡。（FB@白冰冰（白雪嬅））

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提到事件已過了29年，她從崩潰以淚洗面、做試管，到重新振作的心境轉變，

執意想將小孩生回來，做了16次的試管人工受孕，後來一事無成，但我也重新振作、一直走到現在。

白冰冰嘆人生孤獨 深夜流淚

白冰冰感慨地說：「被命運注定孤獨的人生，但卻一點也不孤單，因為有這麼多真心愛我的人，我也努力做到不要讓人們擔心我，如今痛苦漸淡、但傷痕依舊，也有夜晚軟弱的時候，也會流下幾滴清淚，但第二天擦乾眼淚，又是一個勇敢邁步向前的人。再次感謝大家！」

日前白冰冰在路上遇到白曉燕的高中同學，對方帶著就讀大學的兒子喊她「阿嬤」，她心想：

如果曉燕還在會是什麼樣子，我忘了她會老，記憶中的她永遠停在17歲，永遠是美麗可愛的。

內心一陣惆悵。

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