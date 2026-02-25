Martin Short再遭打擊　喪妻後又痛失愛女　她因槍傷過世終年42歲

以影集《破案三人行》（Only Murders in the Building）再創事業高峰的75歲加拿大演員馬丁肖特（Martin Short），驚傳痛失愛女。



其長女凱瑟琳（Katherine Elizabeth Short ）周一在美國洛杉磯辭世，享年42歲，死因為槍傷。

Martin Short和女兒Katherine Elizabeth Short（GettyImages）

更多Martin Short和家人照片：

+ 6

根據外媒引述執法單位消息指出，警方於當地時間晚間6點後接獲通報，前往荷里活山住處處理事件。家屬隨後透過聲明證實噩耗：

我們懷著極度悲痛的心情確認凱瑟琳的離世。肖特家族對此深感震驚與心碎，懇請外界在此艱難時刻給予隱私。凱瑟琳深受眾人愛戴，她帶給世界的光與喜悅將被永遠記得。

凱瑟琳是馬丁肖特與已故妻子收養的3名子女中年紀最長的一位。她長年在洛杉磯從事社工工作，亦參與心理健康倡議組織 Bring Change 2 Mind，致力於打破心理疾病汙名。

她於2006 年自紐約大學取得心理學與性別研究學士學位，之後在南加州大學取得社會工作碩士，並曾於 UCLA 雷斯尼克神經精神醫院任職，後來投入私人執業領域，專注心理健康服務。

凱瑟琳的母親 Nancy Dolman於2010年因卵巢癌辭世。當年馬丁肖特曾坦言，喪妻對家庭打擊甚鉅，

這是人生中最殘酷的時刻之一。

他也曾對孩子們說：「我相信媽媽已經走進我們的靈魂裡。」

【延伸閱讀】Tommy Lee Jones女兒「元旦陳屍酒店」 曾參演《MIB黑超特警組》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

艾瑞克丹恩昔為游泳健將 罹漸凍人症出海被13歲女兒救回船上：我崩潰了

世紀破冰！湯姆克魯斯與妮可基嫚恢復聯絡 知情人士曝：男方主動聯絡

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】