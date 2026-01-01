松田聖子喪女4年後重返紅白唱《青色珊瑚礁》　NHK為她打破一慣例

歌手松田聖子（63歲）登上2025年12月31日播出的《第76屆NHK紅白歌合戰》舞台，參演為紀念NHK開播100周年收官的特別企劃。



這是松田聖子自2020年後，暌違5年再度登上紅白歌合戰的舞台。她獻唱1980年初次登台時演唱的代表作《青色珊瑚礁》，這首歌曲也是她歌手生涯的出道之作。松田聖子在談及此次紅白歌合戰參演契機時表示，《青色珊瑚礁》對她而言「是象徵着首次登台初心的珍貴曲目」。

另一方面，本屆紅白歌合戰的曲目順序已於12月26日公布，此前外界普遍認為白組的Mrs. GREEN APPLE將作為樂隊首次擔任壓軸演出。但隨着松田聖子確定在紅白兩組對決結束後，於NHK音樂廳登台獻唱，她也成為了本屆歌會事實上的「終極壓軸」。在曲目順序公布後變更壓軸人選的情況極為罕見，這一安排也因此備受矚目。

松田聖子曾是橫跨昭和、平成、令和三個時代的紅白歌合戰常客。然而，自2021年12月18日，她唯一的愛女神田沙也加（終年35歲）猝然離世後，便逐漸淡出了紅白歌合戰的舞台。

沙也加離世後不久，松田聖子便接連取消了晚餐秀和紅白歌合戰的演出行程。當時她與前夫神田正輝（75歲）一同，在沙也加的葬禮舉辦地——札幌的殯儀館接受了媒體群訪，全程都顯得心力交瘁，連擠出話語都十分艱難。據說那時她的精神狀態根本無法在公眾面前獻唱，整個人也憔悴不堪。 音樂界相關人士評

在此後的一段時間裏，松田聖子暫停了演藝活動，直至2022年才正式重啟工作。她以同年4月至5月舉辦的晚餐秀為起點，開啟了全國巡迴演出，重新全身心投入到藝人事業中。

但即便如此，她仍時常會流露出對沙也加的思念之情。這一幕發生在2022年11月於東京舉辦的一場活動上。松田聖子粉絲回憶：「當時活動舉辦了松田聖子首次執導的電影《風起那日》的特別放映會及座談會，入場名額僅限通過抽選獲得門票的粉絲俱樂部會員。由於影片講述的是女主角直面『死亡』的故事，松田聖子或許也在觀影過程中想起了沙也加......在座談會環節，她含淚說道：『我想天國一定開滿了鮮花，是個無比美好的地方。所以，影片的女主角也好，沙也加也好，現在都一定很幸福。』話音未落，她便哽咽着喊出『我好想見沙也加啊！』，情緒徹底崩潰。在場的粉絲們也紛紛紅了眼眶，含淚為她鼓掌。待情緒平復後，松田聖子笑着揮手致意，對大家說『因為有粉絲們的支持，我才能鼓起勇氣繼續往前走。我們下次再見吧！』，隨後便退場了。」

在粉絲的鼓勵下，松田聖子自此更加堅定地朝着前行的方向邁進。尤其是在2024年，正值她出道45周年之際，她在工作與生活兩方面都迎來了新的突破。

她在2024年2月推出了專輯《SEIKO JAZZ3》，同年3月時隔約四年登上富士電視台的《MUSIC FAIR》節目。在私人生活方面，她順利從中央大學法學部通信教育課程畢業，實現了長久以來『希望在迎來花甲之年前取得大學畢業證書』的心願。據說她也是希望藉此驅散失去沙也加的悲痛，即便工作再繁忙，也會擠出時間專心學習。 演藝界相關人士評

與此同時，她與離婚近30年的前夫神田正輝之間，也漸漸重拾了交流。本刊曾在2024年6月4日的報道中提及，松田聖子曾多次為神田正輝送去親手準備的食物。兩人都因痛失沙也加而沉浸在悲傷中，這段共同的經歷也讓他們的關係再度拉近。聽說當時松田聖子十分擔心神田正輝飲食不規律，便特意囑咐工作人員為他送去餐食。

另外，神田正輝自2023年春季起出演朝日電視台的《早上好！直播旅途沙拉》節目，期間他的「暴瘦」狀態曾引發外界擔憂。同年11月，他以「調理身體」為由宣佈休養約兩個月，此事也一度成為熱議話題。

在神田正輝暴瘦的新聞被媒體報道後，松田聖子給他送餐的頻率也隨之增加。據說她送去的大多是親手烹製的燉菜。而神田正輝也曾在2024年4月播出的《旅途沙拉》節目中，主動提及」我那位許久未見的前妻，老家是久留米……」可見兩人已重新建立起了良好的關係。

距離沙也加離世已滿四年。經過時間的沉澱，松田聖子也慢慢重新找回了屬於自己的光芒。在出道45周年這一具有紀念意義的年份收官之際，紅白歌合戰無疑是最適合她的舞台。

自松田聖子2021年婉拒紅白歌合戰邀約後，NHK每年都在堅持不懈地與她洽談參演事宜。但對松田聖子而言，紅白歌合戰是她在2011年與沙也加同台演出過的「充滿回憶的地方」。痛失愛女的巨大悲痛，讓她始終難以鼓起勇氣重返這個舞台。

轉機出現在去年6月，NHK播出了特別節目《NHK MUSIC SPECIAL 松田聖子 我的精選金曲》。松田聖子在節目中擔任主持人，還在環節中介紹了紅白歌合戰的珍貴檔案影像。該節目播出後反響熱烈，同年8月還進行了重播。

有部分體育報紙報道稱，在此次時隔五年的紅白歌合戰邀約事宜上，松田聖子最初曾一度拒絕，最終是因為NHK承諾為她打造頂級舞台，才促成了這次合作。早在12月中旬，演藝圈內便流傳着松田聖子將參演紅白歌合戰的傳聞。在曲目順序公布後調整壓軸人選的情況實屬罕見，這無疑會成為本屆紅白歌合戰的最大亮點。

從人生低谷中重新振作，在出道45周年之際重返紅白歌合戰舞台的松田聖子，究竟會帶來怎樣的表演，又將如何打動電視機前的萬千觀眾呢？

