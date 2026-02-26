83歲台傳奇播音主持病逝　曾陪伴無數觀眾童年　喪夫打擊或成關鍵

首位廣播金鐘得主、台視第一位播音員夏琍琍驚傳於2月23日病逝，享壽83歲。



好友陳凱倫在臉書證實此事，更傷心表示：「真希望夏姐姐走了的消息不是真的。」家屬將於3月2日上午11點30分在第二殯儀館景行樓一樓至忠四廳舉行追思禮拜。

夏琍琍錄製廣播節目。（FB@陳凱倫）

更多夏琍琍照片：

曾獲播音員獎 是台視首位播音員

夏琍琍自國立藝專（後改名為國立台灣藝術大學）畢業後，因嚮往廣播而進入心戰電台（現為中央廣播電台），首屆廣播金鐘獎於1966年3月26日舉辦，她獲頒「播音員獎」，同時也是台視開播後第一位考進的播音員，負責播報新聞。

夏琍琍曾擔任《群星會》旁白，另在上官亮主持《兒童世界》中的「夏姐姐說故事」單元，受到許多大小朋友喜愛，卻突然傳出離世噩耗。對此陳凱倫表示於昨晚得知此事，更說夏琍琍因先生過世打擊太大，因此臥病不起，去年起更已讀不回他的問候訊息，

昨晚真希望，夏姐姐走了的消息不是真的.....

【延伸閱讀】65歲配樂大師范宗沛傳因心肌梗塞辭世 曾獲金馬、金曲、金鐘三獎（點圖放大瀏覽）

+ 9

延伸閱讀：

袁惟仁家屬慟發訃聞！靈堂開放時間、地點曝光 長眠地在這

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】