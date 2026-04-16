多啦A夢配音大山羨代逝世　留近千萬豪宅無人繼承　恐將收歸國有

日本資深配音員大山羨代（大山のぶ代）2024年9月29日逝世，她自1979年至2005年為哆啦A夢（多啦A夢／叮噹）獻聲，長達26年時間，在日本、台灣的國民心中都是最熟悉的聲音。



14日，日本媒體報導由於大山羨代膝下無子、公司也是「個人公司」，財產無人繼承，包含市價日幣2億元（約986萬港元）的房子在內的所有遺產恐怕都將收歸國有。

第一代多啦A夢聲優大山羨代離世，由於膝下無子、公司也是「個人公司」，財產無人繼承。 （threads@karenkou.kk）

大山羨代為經典角色多啦A夢配音而聞名：

買豪宅準備安養晚年 夫妻接連生病留憾

日本狗仔《女性自身》報導指出，大山羨代跟演員先生砂川啓介1995年在東京都內的高級住宅區買了一棟房子，土地面積約為35坪，房子為兩層樓外加一層地下室的格局，目前土地市價至少日幣2億元。兩人考量到以後的生活，特地將屋子規劃成當時少見的無障礙設計，浴室加裝了按摩浴缸跟三溫暖，就是希望年老後即便膝下無子也能安心定居。

只是人算不如天算，大山羨代2012年被診斷出阿茲海默症，原本砂川啓介還在家中照護太太，2016年他罹患輸尿管癌，只能住進醫院，大山羨代則被送進照護機構。砂川啓介痊癒後回到原本的家，卻無法把大山羨代接回來住。雖然一度考慮要搬家，但砂川啓介還是想守住跟老伴廝守的愛巢。2017年砂川啓介過世，這棟豪宅處於空屋狀態，只能交由相關人士管理。

名下土地今年售出 無人繼承恐收歸國有

大山羨代2024年過世，豪宅則在今（2026）年2月賣給不動產公司，據悉成交價頗為可觀，然而夫妻倆生前留在屋內的衣物、日用品等都會被處理掉，令人唏噓。實際上這棟房產原本登記在大山羨代、砂川啓介的個人公司名下，去（2025）年11月公司已經結束營運並清算遺產。

然而大山羨代的朋友透露兩人沒有繼承人、公司股東僅有已故的大山羨代藝一人，等同沒有任何人能繼承土地或結清後的遺產，

包含賣掉不動產的收益在內，大山的所有遺產預計都會收歸國有。

由於先前也傳出中山美穗雖留有大筆遺產，但兒子或親屬因高額遺產稅而不敢接手，決定拋棄繼承。大山羨代的遺產去向也再成網友熱議話題，反而不少人認為這筆錢應捐給「哆啦A夢募款」做善事，收歸國有恐怕只會被政客揮霍。

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