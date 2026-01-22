曹西平遺產兩年前已開始處置　用這招將物業轉名契仔　避家人爭產

曹西平去年底在三重家中猝逝，享壽66歲，他生前放話絕對不會把錢留給曹家人，希望遺產全留給真心陪伴他的契仔Jeremy，不過按台灣法律規定，他和Jeremy未經過法定收養程序，曹家人仍可保有特留分。



但1月20日傳出曹西平其實早有打算，2年前就超前部署，將房產低價轉賣給Jeremy。

據「ETtoday房產雲」報導，曹西平生前在三重擁有一間權狀48.4坪（約521尺）的房子，屋齡15年，在2012年時他以1720萬元（台幣，下同，約424萬港元）的價格買下，而在2023年的11月，他將房子轉賣給一位吳姓自然人，採用的是「關係人交易」模式，交易金額1800萬元（約443萬港元），低於市價行情，因為吳男的住所也登記在該處，研判吳男正是契仔Jeremy，因為金額幾乎是平轉，專家認為這是「贈與式交易」，在賦稅上比起直接贈與更划算，也可看出曹西平想照顧Jeremy的用心。

曹西平當年與曹家兄弟因為撫養父親的問題徹底決裂，他生前在節目上放話：

我絕對不會讓我們姓曹的拿到1毛錢，絕對不可能。

而Jeremy和曹西平情同父子，曹西平的後事也全由Jeremy處理，因為曹西平走得突然，Jeremy至今還無法接受事實，情緒仍然相當悲痛。

