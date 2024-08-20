63歲金牌經理人巨額遺產獨留給「他」領養網紅做兒子：不想給家人

63歲的台灣王牌經理人孫德榮（孫總）曾罹患膀胱癌3期，切除膀胱後，因擷取大腸作為人工膀胱，時常需要跑廁所，這些年來他多次因人工膀胱被腸液蓋住而尿不出來，時常得到醫院插尿管，苦不堪言，未婚無子女的他多次透露想領養小孩，希望如願當「爸爸」。



網紅「反骨男孩」成員少安昨（19）日分享一段與孫德榮的影片，片中孫德榮自爆未來的遺產至少有3億元（台幣、下同），希望少安「忍耐一下」能當他的兒子。

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孫德榮非常照顧演藝圈晚輩，把藝人當小孩般視如己出，圈內有多位「兒子」和「女兒」。在該影片中，孫德榮先是問少安：「要不要忍耐當我的孩子？」少安則回：「我一直都是。」

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孫總補充當他的兒子的條件得一起住，並照顧他直到終老，就會將遺產分給他，作為少安的創業基金，金額甚至是他一輩子都賺不到的數字，對此少安強調並不是為了遺產才成為他的兒子。

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孫德榮語氣有些嚴肅，要少安好好考慮，表示只要照顧他的晚年就會將巨額遺產給他，「要不要考慮一下？是一輩子賺不到的錢，我身上至少資產有……快3億，我想給誰就給誰，我不想給我家人，我家人有68坪的豪宅。」少安又驚訝又心動，直呼：「一次給3億喔？交給我，3億交給我。」

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