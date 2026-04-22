女行團｜肥肥人首飛韓國享受「女皇級」待遇　低溫挑戰水著Look

人氣 KOL 肥肥人 Vivian（黎紜蔚）近日首度參與 HOY 旅行節目《女行團》的拍攝，與攝製隊一同飛往韓國，展開一場驚喜十足的「女皇式」體驗。首次擔任旅遊節目主持的肥肥人Vivian，不僅在鏡頭前展現專業表現，更在旅程中感受到前所未有的尊貴招待。

一落機即享 VIP 待遇 驚嘆：從未試過咁 Premium！

肥肥人Vivian 在接受《香港01》訪問時表示，這次拍攝旅程讓她大開眼界。她憶述一抵達韓國機場，便有專屬的韓國「歐巴」（Oppa）與韓妹接機，全程更有豪華車輛接送，享受 VIP 級別的服務。她坦言自己私下旅行鮮少會花費在如此高端的服務上，笑言：「今次真係好幸運，體驗到女皇式嘅招待。」

爭分奪秒 20 分鐘完成水著拍攝 抗寒全靠暖包「加持」

節目中，Vivian 亦獻出了她的「水著 Look」。不過，要在嚴寒的韓國拍攝泳衣鏡頭絕非易事。她透露拍攝當天雖然在室內泳池進行，但室外氣溫僅得 10°C 左右，且伴隨風雨：「雖然係喺室內度拍，但當你一開道門，啲風就會飛過嚟，就真係超級凍。」

為了在鏡頭前呈現最自然、不發抖的狀態，Vivian 爆料自己偷偷在背部和腹部貼了3到4個暖包禦寒：「因為我哋平時拍嘅時候，衣著方面唔預你著咁多衫，上鏡臃種呢大家都會嫌棄，咁所以係著衫可以有限嘅情況底下，就貼咗大概三四個暖貼喺背脊同埋個肚位置，其實貼咗冇乜大作用，其實有風，又或者落雨嗰陣時，成個人一樣會震晒，但係都冇辦法啦，唯有拍緊嘅時候就做最自然嘅自己，但係就唔好震囉。」

肥肥人為HOY拍攝旅遊節目《女行團》。(相片HOY提供)

由於場地租借時間有限，扣除燈光與器材準備，真正的拍攝時間僅約 20分鐘。Vivian 憑藉與導演的默契，迅速進入狀態，在極短時間內完成這場「美麗動人」的挑戰：「酒店開放個泳池，洗池嘅時間係得 45分鐘，咁所以當導演 set埋機 10分鐘收機又10分鐘，咁其實即係真正拍嘅時間得 20分鐘。咁所以係基本上係要即刻 ready好晒啲嘢，落到個池點樣影，我哋係基本上唔使溝通，佢想點樣影，我要直接有默契 ，feel到然後直接就做到佢想要嘅嘢，我覺得觀眾會想見到嘅畫面同埋佢覺得觀眾想睇嘅畫面。」

肥肥人Vivian首次拍攝旅遊節目。（葉志明攝）

賽前「魔鬼特訓」 拍泳衣前夕滴水不進

為了以最完美的體態示人，肥肥人Vivian 在出發前兩週便開始了「魔鬼訓練」。她透露自己每週健身3至4次，每次長達三個半小時，針對肩部、腰部及下半身進行強化。在飲食方面，她更是嚴格把關：「每日剩係食一餐午餐跟住晚飯就可能食啖菜，又或者食隻蛋咁樣，啲澱粉同糖都戒晒。其實我咁戒法係想上鏡會好睇啲，同埋唔想令人失望。」

最令 Vivian 難忘的是，在拍攝泳衣場景的前一晚，即使工作人員正在大啖韓國烤肉，她為了防止水腫，依然堅持不進食，僅以飲水度過。她笑言：「因為我係易水腫體質，加上係第一次同 HOY合作，唔想令大家失望，一定要用最好嘅狀態見觀眾。」

肥肥人為HOY拍攝旅遊節目《女行團》。(相片HOY提供)

暖心承諾將來要帶媽媽體驗「女皇旅行」

除了工作，Vivian 亦提到與媽媽的互動。雖然媽媽會擔心她節食辛苦，甚至搞笑地幫她找各種理由「破戒」，但 Vivian 依然感受到滿滿的家庭溫暖。她表示，這次親身體驗過如此高級的旅遊服務後，心中已暗暗許下承諾：將來賺到錢，一定要帶媽媽來韓國體驗同樣、甚至更高級的招待，作為孝親的回饋。

肥肥人為HOY拍攝旅遊節目《女行團》。(相片HOY提供)

肥肥人Vivian透露每日僅吃午餐，晚餐則只吃雞蛋或蔬菜，戒掉所有澱粉和糖分。（葉志明攝）

肥肥人Vivian透露每日僅吃午餐，晚餐則只吃雞蛋或蔬菜，戒掉所有澱粉和糖分。（葉志明攝）