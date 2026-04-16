港產AV女優Choco揭父親反對變支持：會一齊研究表情及動作

港產 AV 女優 Choco 昨天(15/4)現身 尖沙嘴出席BSVHK 本土製作 主辦的「S3xy XXX」第三季發佈會，分享了她參與拍攝的心路歷程。作為香港創作行業的一員，Choco 直言一年能推出三、四季作品實屬難得。

「裸露」與「藝術」

Choco 接受《香港01》訪問時表示這季有「露點」演出，這對她而言是人生的一個階段紀錄。她強調，這不只是單純的色情，在專業團隊的打造下，這是一件結合劇情需要的藝術品：「其實我一直以來都好想露點，亦算我自己嘅人生一個經歷階段，同埋去到咁上下，我真係覺得要留下倩影。加上我哋嘅製作團體係好專業，佢拍出嚟嘅作品，唔會覺得露點一定係AV嚟，其實係一件好唯美好藝術嘅一樣嘢。」

Choco透露最新作品有露點演出。（吳子生攝）

家人的支持 由反對到研究演技

Choco 的母親一直是她最強大的後盾，每當新作推出，媽媽甚至會主動傳 WhatsApp 稱讚畫面「好唯美」，讓她能無後顧之憂地在鏡頭前展現自我。

父親由冷淡轉為追劇

雖然父親起初持反對態度，但在 Choco 與母親堅持不懈的「軟功」滲透下，這座冰山終於融化：「爸爸一開始係唔接受，但經過我同媽嘅影響，漸漸開始接受，我哋會喺個廳度一齊睇，佢會研究我演出嘅時表情及動作。不過我爸爸一開始睇嘅時候係好尷尬，後尾佢都習慣咗，始終微電影都會有啲笑位有趣嘅地方。」