黃雅君(癲癲)拍三級片被標艷星 大爆屋企比較傳統難接受

癲癲透露未得到家人嘅支持。（吳子生攝）

藝人黃雅君（癲癲）今日出席了 BSVHK 本土製作 舉行的 「S3xy XXX」第三季發佈會。在活動中，癲癲不僅分享了拍攝新一季作品的感受，更在訪問中大談入行以來的辛酸史，以及面對大眾目光的心路歷程。

入行兩年多產 堅持演員身份

癲癲自入行以來，主要參與情慾電影及微電影的拍攝。她透露，雖然「S3xy XXX」已進入第三季，但在此之前她已參與了約十部作品。面對外界對其「艷星」標籤的質疑，癲癲表現得十分坦蕩：「我會定義自己為一名演員。至於別人覺得我是艷星，甚至是更難聽的稱呼，我都無所謂，每個人都有表達意見的權利。」

癲癲無悔拍三級片。（吳子生攝）

她也直言，儘管家人觀念較為傳統，未必會全力支持她的演藝選擇，但所幸並未到反對的程度，這讓她能繼續在自己選擇的道路上進發。

辛酸史與網民負評：曾因異樣眼光感難受

談及入行後的辛酸，癲癲坦言最難熬的是面對網民的言語攻擊與現實中不友善的目光。她回憶起剛入行時，曾看見網民用極其刻薄的字眼評價自己，讓她一度感到不開心。「覺得有時網民嗰啲留言，有時都唔覺要睇到，雖然我盡量都唔睇，但係有時望到自己都都覺得原來有啲人，佢哋就係用咗一個眼光去望你 ，而你係永遠改變唔到佢哋嘅咁我覺得呢個位都有少少唔開心 ，但係好快我會調調整翻我心情。」

被問到家人有否反對？癲癲表示：「屋企人佢哋都知嘅，但係佢哋比較傳統 ，佢哋唔會支持你 ，但係亦都未去到反對你。」