林嘉欣爆在細女IG留言　焫㷫對方遭封鎖：而家做媽咪最好唔好出聲

金馬影后林嘉欣今日（15/4）出席《法國五月藝術節與法國五月美食薈2026》活動，狀態大勇的她大方分享近期在台灣舉辦的柴燒陶瓷個展《餘靜》。提到展覽成績，嘉欣難掩喜悅，透露展出的170多件作品中，目前僅餘8件，反應之熱烈令她感到驚喜萬分。

金馬影后林嘉欣今日出席《法國五月藝術節與法國五月美食薈2026》活動。（葉志明攝）

藝術家與母親的平衡

被問到家中兩位女兒有否受到她的藝術氣息熏陶時，嘉欣透露大女對色彩敏感，曾為她繪製水彩封面，而細女則偏好陶藝。不過，身為專業藝術家的她，對於「母女合作」卻有一套獨特見解。

「如果佢哋嘅興趣，我唔想佢覺得好似返工咁，即又對住媽咪咁樣。搞到好似趕工咁，搞到要去逼佢哋咁，如果逼我自己就唔緊要，變咗如果要搵阿女一齊做陶瓷嘅時候，最好就冇限期嘅時候。」

林嘉欣爆遭細女IG封鎖留言。（葉志明攝）

遭女兒IG「封鎖」留言

林嘉欣又指現時年青人想法很難摸得透，她透露曾在細女兒的社交平台留下一個簡單的火焰符號以示支持，沒想到竟換來女兒的「冷處理」。

林嘉欣笑說：「我只係放下咗一個emoji，結果佢竟然將我封鎖了，唔俾我再留言，俾我發現咗，然後我就同佢講我咩都冇講過。佢就過佢有好多同學會睇到，我都俾唔到反應佢。變咗而家我睇到佢啲嘢，但我咩留言都留唔到，而家做媽咪最好唔好出咁多聲，睇就冇問題，留言就唔好。」

林嘉欣好靚。（葉志明攝）