港產AV女優Clare新作「三點全露」爆家人唔支持：佢哋好保守

昨日(15/4)本土製作平台 BSVHK 舉行「S3xy XXX」第三季發佈會，現場焦點莫過於外號小千的港產AV女優 Clare（葉千溦）。擁有火辣身材的她，在訪問中不僅預告新作將有「三點全露」的大尺度突破，更自爆至今仍瞞著極保守的家人「秘密開工」。

大膽挑戰全裸演出：我想大家睇到我嘅演技

Clare 接《香港01》訪問時坦言，比起前作，今次在第三季的演出將會「再大膽啲」。她大方承認會有露點鏡頭，但強調自己並非純粹賣弄身材：「上一季啲人話我演技生硬、表情山根，我好唔開心。今次我真係投放咗好多感情，連攝影師都話睇到想喊！」她希望觀眾能看到她在演技上的進步與蛻變。

葉千溦在微電影中有裸露演出。（吳子生攝）

瞞著保守家人開工

最令現場媒體驚訝的是，Clare 透露拍攝AV一事，家人完全不知情。她苦笑指母親思想非常傳統：「其實屋企人係唔知，亦都好一定唔支持嘅，因為我阿媽係好保守，特別係媽咪係非常保守，佢連我返工返學，都會叫我著樽領衫，佢係每日都要我包到實，好似印度人咁。」被問到如果家人看到影片後的反應，Clare表示：「其實唔驚嘅，始終我自己出嚟社會做嘢，佢哋管唔到我咁多嘅。」

同場有癲癲與Choco。（吳子生攝）