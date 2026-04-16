甜美女星謝翔雅苦求子終懷孕　歷吃藥打針開刀被醫勸「摘除子宮」

曾憑藉熱門劇集《通靈少女》中「學姐」一角紅遍全台的女星謝翔雅，15日於社群平台驚喜宣布懷孕喜訊！



她開心地曬出印有「兩條線」的驗孕棒照片，正式向外界分享升格人妻一年多後，即將迎來新生命的喜悅。消息一出，立刻吸引大批演藝圈好友與粉絲留言祝福，祝願她孕期平安。

謝翔雅（IG@330sylvia）

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求子之路艱辛：曾被醫問「要不要把子宮拿掉」

現年36歲的謝翔雅感性透露，這段求子過程讓她深刻體會到，雖然外界常說不該被年齡限制，但對於女性而言「年齡確實是一個關卡」。她坦言，為了順利受孕，這一年多來付出了極大努力，不僅經歷過子宮手術，更面臨長期的吃藥、打針等療程，身心壓力巨大。

最令粉絲震驚的是，謝翔雅透露在求子初期，身體狀況並不理想，甚至曾被醫生嚴肅詢問：

要不要把子宮拿掉？

如今回想起來，能夠保住子宮並成功受孕，讓她深感奇蹟，直言：「現在回想起來真的阿彌陀佛。」

從十年好友變終身伴侶 謝翔雅：想當快樂小腹婆

回顧謝翔雅的感情生活，她在2024年9月與相識超過10年的圈外好友閃婚。兩人從多年好友昇華為戀人，因對未來有共同共識而決定攜手步入禮堂。當時她甜蜜宣言「從我變成我們」，獲得外界一致祝福。

婚後謝翔雅積極調養身體，透過改變生活作息、飲食與運動多管齊下，終於盼來好消息。她在文中幽默表示，現在要當個「快樂小腹婆」，未來也希望朝著「小富婆」的目標邁進。目前她正保持愉快心情待產，祈願接下來的孕期一切順利，平安迎接寶寶的到來。

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