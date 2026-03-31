「性感歌姬」倖田來未傳喜訊官宣懷二胎　暫停所有活動演唱會延期

歌手倖田來未（43歲）於3月30日更新官方網站，宣佈懷上二胎。



官網公告稱：「在此向大家報告，本公司所屬藝人倖田來未已懷上二胎。目前母子平安，身體狀況穩定。經與本人多次商議，決定以母子健康與安全為最優先考量，原定於2026年6月舉辦的全國巡演將延期，同時辭演原定出席的各項活動。」

倖田來未宣佈已懷上二胎。（IG@kodakumi_official）

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公告同時致歉：「對於一直期待演出的各位粉絲及相關人士，我們深表歉意，為此給大家帶來的擔憂與不便，致以誠摯的歉意。」

倖田來未個人簡介

倖田來未1982年11月13日出生於京都府。2000年11月以單曲《TAKEBACK》在美國出道，同年12月在日本出道。憑藉電影《甜心戰士》主題曲《LOVE&HONEY》成為「性感帥氣可愛」的代表性人物，以十幾歲女性為中心迅速走紅。

2005、2006年發行的精選專輯均突破百萬銷量；2005年12月起連續12周發行單曲引發熱議；同年年底獲得第47屆日本唱片大獎，並首次登上NHK紅白歌會。2006至2009年連續四年獲得最佳牛仔褲着裝獎，2008年連續三年斬獲美甲女王「藝人部門」獎項，除歌手事業外，也是時尚界標誌性人物。

私人生活方面，2011年12月與BACK-ON成員KENJI03結婚，2012年7月生下長子。

公告全文

關於本公司所屬藝人倖田來未的公告

衷心感謝大家一直以來對倖田來未的温暖支持。

在此向大家報告，本公司所屬藝人倖田來未已懷上二胎。目前母子平安，身體狀況穩定。

經與本人多次商議，決定以母子健康與安全為最優先考量，原定於2026年6月舉辦的全國巡演將延期，同時辭演原定出席的各項活動。

對於一直期待演出的各位粉絲及相關人士，我們為此帶來的擔憂與不便，致以最誠摯的歉意。



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