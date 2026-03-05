女星發現長13顆子宮肌瘤　透露「若切除不當恐不孕」　最新現況曝

《明日之星》出身、現在是《綜藝一級棒》固定班底的歌手陳怡婷，4日宣布將於4月18日、19日在台北國際會議中心舉辦演唱會，並驚喜揭曉雙嘉賓為主持天王康康及金曲歌王蕭煌奇。她年初進行子宮肌瘤手術，原以為只有3、4顆，開刀後竟發現多達13顆，讓醫生驚訝不已。



陳怡婷因工作長期憋尿導致尿道反覆發炎，例行檢查時意外發現子宮肌瘤。

歌手陳怡婷因工作長期憋尿導致尿道反覆發炎，例行檢查時意外發現子宮肌瘤。（IG@spicy_chen0929）

手術「開獎」後，醫生忍不住問她「妳怎麼有辦法撐到現在」，她正能量看待挑戰，表示：

經歷這麼多事，才更能體會生命的可貴，這些生命的經歷，成為我唱出更多好歌的歷練。

開刀切除13顆子宮肌瘤

陳怡婷近年歷經家中失火全毀、外婆過世、父親插管病危等重大變故，年初又動了婦科手術，恐造成不孕。術後她暫停工作休養，被問到術後復原及「不孕」問題，她坦言術後需每月回診，並透露：

之前有顆肌瘤長在輸卵管附近，若切除不當，恐造成不孕，所幸，目前她復原狀況良好。

未來也將凍卵納入人生規劃之一，展現積極面對人生的態度。

在感情方面，陳怡婷被問及現況時笑稱：「現在，沒有吧。」是否有追求者？她則表示：「我神經大條，算有吧。」她分享理想對象需有主見、能體諒藝人生活，且「不能離過婚」。

康康在一旁打趣說：「那我死心了。」康康補充，自己從不介紹朋友給藝人認識，擔心事後相處不佳會被怪罪。他強調感情需隨緣，不會輕易擔任媒人，並以輕鬆語氣緩和現場氣氛。

