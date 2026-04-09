45歲「韓國小姐」出身金珉京宣佈懷孕　歎：沒想到這年紀還有機會

韓國「韓國小姐（Miss Korea）」出身的演員金珉京日前宣布懷孕喜訊，9日透過社群親自分享好消息。



她曬出多張超音波照片，清楚能看見胎兒逐漸成形的過程，更曬出多支顯示2條線的驗孕棒照片，足見她對於懷孕多麽驚喜與喜悅。

45歲金珉京發文宣佈懷孕。（IG＠_minkyungkim_）

金珉京是「韓國小姐（Miss Korea）」出身，出演多部影視劇：

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金珉京提到，沒想到在這個年紀，會有機會宣布懷孕的消息。

她感性表示珍貴的小生命已經來到身邊，她對此深深感恩，深信這份喜悅是來自上天的回應，

我相信是上帝回應了我們，讓爸爸在天上也能幸福。

她表示現在最重要的就是寶寶能健康成長，「希望孩子能像現在一樣，在媽媽肚子裡好好長大，平安健康來到這個世界。」希望外界能夠給予祝福。

金珉京曬出多張超音波照片，清楚能看見胎兒逐漸成形：

現年45歲的她，2001年在韓國小姐比賽中奪下「真」后冠之後進入演藝圈，活躍於戲劇、電影界，有過不少代表作，包含《傳聞中的七公主》、《媽媽發爛渣》、《噗通噗通… 他和她的心跳聲》等，也演出過《陷阱》、《煉獄殺手》等電影。

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