呂頌賢死裏逃生狀態更勝從前　自爆茹素三十年愛與老婆食新派素食

曾因肺部感染於ICU昏迷十四天並體重驟減的呂頌賢（Jackie），近日亮相節目宣告身體已百分之百康復，更被好友敖嘉年形容如「REBOOT」般神采飛揚、狀態勝過病前。堅持茹素三十年的他強調素食花樣百出，與妻子常外食發掘驚喜，而走過生死關頭的他如今追求安全至上的平穩感。



呂頌賢日亮相節目宣告身體已百分之百康復。（官方提供圖片）

呂頌賢展現重生狀態宣告全面復原

去年曾因肺部細菌感染而陷入生命危險的呂頌賢，當時病情一度擴散至多個器官，更於深切治療部（ICU）昏迷搶救足足十四天，出院時體重驟減約四十磅，情況令人憂慮。近日，他以精神煥發的姿態亮相HOY節目《娛樂頭條E-News Headline》，接受主播俞詠文Angela的專訪。他在鏡頭前顯得神采飛揚，大方分享近況，坦言經過一年的調理後，身體機能已接近百分之百恢復，感覺猶如獲得第二次生命。

前來探班的好友敖嘉年亦感嘆呂頌賢狀態大勇，甚至比生病前更加俊朗，笑稱這場大病就像女性生小朋友後身體重整一樣，讓人生經歷了一次徹底的「REBOOT」，使整個人的機能與外貌都重啟回春。

呂頌賢昏迷搶救足足十四天，出院時體重驟減約四十磅，情況令人憂慮。（官方提供圖片）

呂頌賢堅持三十載素食竟不覺單調

提到維持健康的秘訣，呂頌賢早前亦曾現身由敖嘉年主持的節目《橫素全中國》，大談其堅持了三十年的素食之道。他強調茹素絕對不意味著枯燥乏味，更呼籲大眾打破「吃齋只有青菜豆腐」的傳統迷思，指出現在的新式素食早已花樣百出，調味亦極具層次。

對於日常生活細節，他笑言與老婆均是「外食族」，比起留在家中親自下廚，他們更享受走訪不同餐廳品嚐各種精緻素食料理，體驗多變且具創意的美食，認為這樣的生活方式一點都不會覺得「Dry」。

大談其堅持了三十年的素食之道。（官方提供圖片）

呂頌賢相約敖嘉年電單車慢遊

除了同樣熱愛素食文化，呂頌賢與敖嘉年私下更是鄰居關係，平日最愛相約駕駛電單車慢遊。走過生死蔭影後的呂頌賢對速度有了截然不同的體會，坦言現時不再追求風馳電掣的感官快感，反而更享受在風和日麗的環境下欣賞沿途風景。他感悟到以前年輕時或許會盲目追求名貴車款，但現在深感安全與合適才是最重要，只要有一部性能穩定且坐得舒服的座駕便已足夠。這種從追求刺激到追求平穩的心態轉變，正反映了他現時「活在當下」且豁達從容的人生觀。