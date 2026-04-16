江圖離世丨肺積水入院走前一晚仍精神　效法余慕蓮捐出全數財產

資深演員、素有「亞視傳奇綠葉」之稱的江圖，於4月15日因心臟病離世，享年89歲。他在演藝圈服務超過60年，是亞洲電視最忠誠的藝人之一，憑藉敬業精神與精湛演技深受觀眾喜愛。香港電影工作者總會發言人田啟文接受《東網》訪問時證實了此噩耗，消息一出，令演藝圈眾多好友及後輩深感不捨與惋惜。



香港資深演員江圖，4月15日傳來逝世消息，享年89歲。（影片截圖）

江圖2019年參演電影《叔叔》，飾演同志超仔，之後便鮮有公開露面。（《叔叔》劇照）

田啟文證實江圖死訊

香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞）證實了江圖的死訊。他透露，兩人在農曆年前還曾相約吃飯，當時江圖的身體狀況十分良好，田啟文更協助對方處理了遺囑事宜。對於江圖的離世，田啟文坦言走得比較突然：「他這次是因為肺積水入院調理，走之前的前一晚精神依然很好，所以並沒有承受太多辛苦。」江圖一生未婚，但仍有弟妹等家人，田啟文表示親屬會妥善協助處理他的後事。

江圖最後一次公開露面是今年3月，出席香港演藝人協會盛大舉行會員春茗茶聚（前排左一）。（YouTube畫面）

日前有網民在朋友聚會中拍到江圖的身影。從照片中看到江圖腰板挺直，穿著更是一如既往的講究。（網上圖片）

仿效余慕蓮豁達生死 遺產全數捐贈慈善

江圖的晚年生活雖然有朋友陪伴，但也曾遭遇沉重的喪親之痛。他曾與契仔江暉同住二十多年，由對方悉心照顧，感情深厚宛如親生父子。無奈江暉於2017年平安夜因肝癌病逝，大受打擊的江圖曾悲痛表示：「人生有好多悲情，最悲情的就是失去自己親愛的人，是最痛苦的事。」後來在契仔生前託付的表哥與新結識的契女陪伴下，他才逐漸走出陰霾，晚年常與契女相約飲茶。

江暉（左三）在2017年的平安夜因肝癌病逝，這對江圖來講是一次重大打擊。（網上圖片）

江圖2021年接受演藝人協會YouTube頻道專訪時，聲音相當沙啞且有氣無力。（YouTube截圖）

令人敬佩的是，膝下無子的江圖在今年年初接受訪問時透露，自己深受前輩余慕蓮看透生死並捐出房產的善舉啟發，決定仿效其大愛精神：「我已立咗平安紙（遺囑），搵咗古天樂、田啟文同卓慧敏協助處理，大家都係透過香港演藝人協會認識。將來百年歸老，我嘅財產會捐晒俾慈善機構。」

2023年2月24日，江圖和香港資深藝人黎宣和余慕蓮一同於香港演藝人協會春茗上，獲該會頒發「傑出演藝大獎」，以表揚其多年來為香港演藝界所作出的貢獻。（網上圖片）

江圖在古天樂手上接過獎項，是對多年來的付出一份肯定。（網上圖片）

出身演藝世家 敬業樂業自備私伙靚衫

江圖其實出身於底蘊深厚的演藝世家，母親馮俠華是粵劇女鬚生，曾與名伶任劍輝同台；舅父馮俠魂是三、五十年代的正印文武生，舅母楚岫雲更是著名的粵劇花旦。

江圖的家族背景與演藝經歷可謂相當豐厚，早期也曾於佛山粵劇團演出。（網上圖片）

受家族薰陶，江圖對演藝事業充滿無比熱誠，即使多數飾演綠葉角色，他也絕對用心詮釋。他一生極其注重個人形象，堅持要「光鮮地老去」。在亞視拍劇時期，江圖不介意出動自己的「私伙衫」，親自準備名貴的眼鏡與西裝上陣。正因為這份對細節與質感的堅持，每當監製需要找人扮演「有錢佬」角色，第一時間就會想起江圖。他將一生優雅地奉獻給了螢幕，留下的經典綠葉身影將永遠留在觀眾心中。

1964年以藝名「江濤」正式加入新聯影業，轉戰香港影壇。（《香港屋簷下》劇照）