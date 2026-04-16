張敬軒IG大規模取消關注好友　Tyson淡定回應笑稱對林家謙更心死

樂壇天王張敬軒（軒仔）近日大規模清理IG追蹤名單，連王菀之、容祖兒及MIRROR成員等一眾好友與後輩均無一倖免，引發外界對其情緒狀況及轉任政府青年導師背景的各種揣測。剛從澳洲返港積極實行「造人計劃」的Tyson Yoshi對此表現豁達，透露日前才與軒仔通電話及相約見面，證實雙方交情不變，更幽默轉移視線控訴「放飛機之王」林家謙令他心死想取消關注，為這場Unfollow風波帶來意外的喜劇轉折。



張敬軒近日IG大規模取消關注好友引發網民熱議。（IG@hinscheung）

張敬軒社交帳號大規模清掃

樂壇天王張敬軒（軒仔）近日在社交平台IG罕有地採取大規模行動。有眼利網民發現，軒仔的追蹤名單在短時間內急降，從原本的4,000多人大幅削減至約2,676人。被取消關注的名單星光熠熠，包括與他交情極深的王菀之、容祖兒、蔡卓妍、關智斌及填詞人黃偉文。此外，多位樂壇後輩如林家謙、Tyson Yoshi，以及人氣男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）亦悉數被「清掃」，甚至就連其官方歌迷會hcfc亦不在追蹤之列。此舉引發網民熱烈討論，不少粉絲擔心其情緒狀況，亦有揣測指這可能與他出任政府「正向引導項目」導師有關。

張敬軒現follow數。（IG@hinscheung

網民揣測指這可能與他出任政府「正向引導項目」導師有關。（IG@hinscheung）

Tyson Yoshi爆造人計劃 談被軒仔取消關注

剛結束澳洲探親之旅返港的Tyson Yoshi，近日現身快餐店活動，一身白背心打扮展示出依然分明的肌肉線條。他透露此行與太太Christy積極實行「造人計劃」，並表示今年心態轉變，希望以家庭為重，若有好消息定必公佈。

Tyson Yoshi現身快餐店活動接受訪問。（IG@foodie.sharkkkkk)

談及張敬軒大規模取消關注圈中人一事，被列入「清掃名單」的Tyson表現得相當豁達。他坦言：「認為對方對這麼多人都採取同樣操作，一定有其原因，不需要把自己看得太重。」此外，他透露兩人才通完電話，雖然沒有提及IG的事，但已約定食飯見面，相信對方情緒沒問題，更指軒仔私下雖不常訴說心事，但製作新歌時會互相詢問意見。

張敬軒unfollow tyson。（IG@hinscheung)

tyson還follow緊張敬軒。（IG@tysonyoshi）

Tyson對「放飛機之王」林家謙絕望

有趣的是，Tyson對於被張敬軒取消關注感到無所謂，反而對另一位音樂才子林家謙表示「心已死」。當被問到會否約埋林家謙一起跟軒仔聚餐時，Tyson竟笑言下一步要Unfollow林家謙。他開玩笑指與對方僅屬工作上的朋友，更控訴林家謙是「失蹤人口」：「我應該要Unfollow佢，事關約親佢都唔會出現。我哋以前有一齊食飯，但都係好少。係心已死。」