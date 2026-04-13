呂頌賢回春甩「暴瘦」標籤　與黎耀祥麥包合照掀回憶殺

呂頌賢近年活躍於內地市場，亦不時在社交平台分享自己的生活，早前因為病後暴瘦，令不少網民擔心他的身體狀況。最近，他與黎耀祥、麥長青兩人同框拍片，見到呂頌賢已經回復了不少狀態，甩走「暴瘦」標籤，令人放心。而他們三人同場，令人勾起不少80、90年代電影撈飯的回憶！

《笑傲江湖》是呂頌賢的代表作。（微博圖片）

呂頌賢去年驚傳病危，體重暴跌40磅。（截圖）

好瘦！（截圖）

呂頌賢早前驚傳病重，兩個月內多次進出急症室，甚至留醫ICU十四日一直昏迷，體重暴跌40磅。呂頌賢太太麥景婷曾在社交網上載醫院病床，及ICU門口照片表示：「『驚濤駭浪』的2個多月，生死就在一瞬間！感恩所有護持的，關心的和幫忙的!!!吕颂贤 落機—急症室—負壓病房—出院（醫療失當）—急症室—深切治療部（危殆）—隔離病房—回家靜養—鍛鍊中….衷心勸喻每一位朋友，切記不要忙壞了身體啊！」以標籤透露呂頌賢是因為肺部受細菌感染，擴散至多個器官所致，住了14天ICU消瘦了差不多40磅，醫護人員聲稱個案屬罕見和嚴重。及後，呂頌賢亦有轉發太太微博並留言報平安：「多謝大家關心，其實我整個過程我都在昏迷中，並沒甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道了甚麼叫死過返生大家真的在忙碌中都要照顧好自己身體啊。」

呂頌賢太太麥景婷透露兩個月來多次入院甚至ICU。（微博圖片）

呂頌賢指自己死過翻生。（微博圖片）

呂頌賢狀態回復得幾好。（片段截圖）

三人同框。（片段截圖）

三人同框。（片段截圖）

呂頌賢、黎耀祥與麥長青。（片段截圖）